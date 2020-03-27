“2020地球一小时”将在线举行熄灯仪式

人民网北京3月27日电 （记者 李琰）记者从世界自然基金会（WWF）北京代表处获悉，“2020地球一小时”环保公益活动将于3月28日19：30开始。届时通过“地球一小时”官方微博、WWF抖音账号、新浪新闻和澎湃新闻等平台在线举行熄灯仪式，今年的活动口号为“以生命之名，为地球发声”。

作为全球最大规模的公众环保活动，“地球一小时”活动已覆盖180多个国家，7000多个城市，在世界各地开展了丰富活动。今年是“地球一小时”活动进入中国第12年。为贯彻科学防疫精神，今年活动将以往的线下形式改为全程在线举办，网友可通过登陆“地球一小时”官方网站和官方H5，许下自己的环保承诺，为地球发声。

本次中国区活动由WWF北京代表处携手一个地球自然基金会（OPF）、北京市民间组织国际交流促进会（京促会）和北京民合国际交流基金共同主办。

2020年开年不凡。1月份全球平均气温再创新高，南极地区记录到气温接近20摄氏度，全球陆地和海洋升温、海平面上升加速、积冰融化。同时，全球新冠肺炎蔓延，百余国家和地区受到影响。一系列气候、灾害、疫情事件对经济社会发展、人类健康、粮食安全以及陆地和海洋生态系统都造成较大影响。通过“地球一小时”这一全球性环保公益活动，WWF希望号召全球公民反思人类与自然的关系，重视气候变化的严峻性、保护生物多样性，身体力行，从改变自我的微小行动开始践行可持续的生活方式，为改变人类共有的家园贡献力量。

WWF北京代表处首席代表兼总干事卢思骋指出，“我们身处环境保护最好的时代，也是最紧要的时代。希望通过‘地球一小时’活动与大家一起反思，我们如何在这个星球上与自然万物一起共生？保护地球，就是保护我们的家园，保护每个人自己及其子孙后代，让人类可以在这个星球上生生不息、繁荣昌盛。”此外，今年正值WWF进入中国40周年。卢思骋认为从政策支持力度加大、制度趋于完善、企业社会责任加强到公众意识的提升，WWF对在华环境保护工作的未来充满信心和期待。

“京促会已连续6年参与主办‘地球一小时’活动，我们愿与国际伙伴一起不断努力做到‘与自然共生’。”京促会副会长高双进表示，近年来，中国不断加大环境治理力度，加快产业和能源结构调整，推进可再生能源发展，首都的生态文明建设工作稳步前进。

“地球一小时”线上熄灯仪式将携手环保一线工作者、企业家和明星线上分享环保心得，在“与自然共生”的大主题下，从杜绝野味陋习、减少一次性塑料制品的使用、减少食物浪费等三个方面共同倡导和推动社会各界一起为地球减负、为地球发声，共创一个可持续发展的美好未来。

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