中国政府援助缅甸医疗物资抵达仰光

人民网仰光3月27日电 （记者李秉新）3月26日午夜，一架中国东方航空公司飞机降落仰光国际机场，中国政府援助缅甸的医疗物资顺利抵达缅甸。这批医疗物资包括20万个防护口罩、5000个医用N95口罩和5000套医用防护服，共计2.45吨。此前，中方向缅方援助了2000多份新冠肺炎检测试剂盒及防护口罩等物资。缅甸卫生与体育部医学研究司司长佐丹吞、中国驻缅甸大使陈海等两国官员到机场迎接。

陈海大使在机场表示，中缅两国是患难之交的好朋友好邻居，中国在遭受新冠肺炎疫情困扰时，缅甸政府、军方及社会各界竭尽所能向中国提供了大量援助，对此中国人民铭记在心。现在缅甸也收到疫情冲击，我们感同身受并及时伸出援手，这也是落实两国领导人达成的共识，全力构建中缅命运共同体。

佐丹吞司长首先感谢中国政府向缅甸提供如此丰富的医疗物资，他表示，患难见真情，中国朋友总是在我们最困难的时刻伸出援手，体现了长远的胞波情谊。有了这些医疗物资，我们一定能检测出更多潜在病例，最大程度保护医务工作者和病患的健康和安全。

到目前为止，缅甸共检测出3例确诊病例，其中1例由美国输入，另2例由英国输入。考虑到大批赴泰国打工的缅甸劳工正在返回缅甸过泼水节和缅历新年，不排除还有更多疑似病例和确诊病例出现，缅甸政府也在将一些体育场馆临时改建为方舱医院，竭尽全力应对这场突如其来的全球灾难。

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