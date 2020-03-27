哈萨克斯坦首例新冠肺炎康复病例与死亡病例同日出现

人民网努尔苏丹3月27日电（记者 周翰博）据哈萨克斯坦通讯社报道，26日该国2例新冠肺炎确诊病例康复出院，同日，1例重症患者不治身亡。这是新冠肺炎疫情在哈爆发后，该国首次出现康复病例和死亡病例。

哈信息与社会发展部部长阿巴耶夫26日对媒体表示，2名新冠肺炎患者当日已经通过检测正式出院，成为哈首批新冠肺炎康复病例。“在最后2轮检测中，2名患者体内均未发现新型冠状病毒，符合出院标准。”据报道，这两名康复患者分别来自首都努尔苏丹和南部城市阿拉木图。未来，两人仍需在医务人员监督下，居家隔离14天。

同日，阿巴耶夫通过媒体发布紧急通告，哈萨克斯坦出现首例新冠肺炎死亡病例。

阿克莫拉州卫生部门负责人伊利亚索夫27日对媒体表示，首例死亡病例为64岁的女性患者。3月25日上午7时，该患者被急救车送至医疗机构，当时已经出现呼吸衰竭、中毒综合征和伴随病症，随即接受隔离治疗。据家属介绍，患者并未接触过急性呼吸道病毒感染者，也没有出国。“只是在3月13日至17日之间，去过阿拉木图和哈南部城市楚城。”

哈总统托卡耶夫同日在个人社交媒体账号上发文对首例死亡病例表示哀悼，并表示，死亡病例说明新冠肺炎的危险性，以及严格遵守隔离措施的重要性。“我决定加强首都和阿拉木图的隔离措施，并在奇姆肯特实施隔离措施。”

截止当地时间3月27日10时20分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到121例，其中60例位于首都努尔苏丹，48例位于南部城市阿拉木图，2例位于奇姆肯特市（直辖市），4例位于第四大城市卡拉甘达，其余7例分别位于阿克莫拉州（1例）、阿拉木图州（1例）、阿克纠宾州（1例）、江布尔州（3例）和北哈萨克斯坦州（1例）。另外，康复2例，死亡1例。

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