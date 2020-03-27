美医学专家：不是总统，而是病毒在制定时间表

人民网旧金山3月26日电（记者邓圩）美国卫生官员报告的病例统计显示，美国目前是世界上已知冠状病毒感染病例最多的国家。截至26日下午6点，美国至少有85579例，中国81782例。全世界报告的病例超过51万例。而美国的确诊数量超过中国和意大利，成为全球最多。

美国官员报告称，26日单日死亡人数创下新高。238例新死亡病例，使得美国死亡总人数达到至少1288人。

美国总统写信给州长要求复工

美国总统特朗普给州长们写了一封信，他告诉美国州长，尽管一些健康专家警告说，现在让美国人大规模聚集或重返工作岗位还为时过早，但他的政府还是准备根据这种新型冠状病毒的地理风险因素，发布新的、可能更为宽松的社会疏离指导方针。

特朗普在信中告诉大家，不要在整个国家进行检测，不需要检测整个中西部的州以及问题很小的州。“我认为这很荒谬。我们不必这样做。”他在今天的白宫新闻发布会上说。他说:“这些州中有很多现在就可以恢复。”

特朗普一直渴望放松上周宣布的为期15天的社会隔离措施。反复强调美国“必须回去工作”。他在信中告诉各州:“我们扩大的检测能力将使我们能够迅速公布与国家公共卫生官员和科学家密切合作制定的标准，以帮助根据该病毒造成的持续风险对国家进行分类。”

全美二十多个州进入“关闭”

美国总统特朗普在本周不止一次表示，他希望看到美国人在4月12日复活节前“迫不及待地行动起来”。“随着我们加强对病毒的防护，全国人民都希望有一天他们能恢复正常的经济、社会和宗教生活。”

与此同时，一些州的州长却对非必要的商业活动和大型集会实施了新的限制。

加州州长加文·纽塞姆今天一大早就发了个推特，他说“呆在家里就会减少新冠病毒的传播。开放什么？关闭什么？“随后他发了一组生动的动画演示了”stay at home”的意义。旧金山市长布里德随机响应再次发送了“shelter in place”新的指导，简单说就是商店限流、货物限购——任何时候都要限制商店里的人数。商店门开到容一个人进去，控制出来一人进去一人，顾客和员工相互达到6英尺距离；限制某些商品的销售速度，将有助于减少拥挤和排队。

新纳什维尔州州长宣布本周五午夜开始全体居家抗疫直到5月底。

到目前至少22个州采取了这样的“关闭”政策。

美国顶级传染病专家安东尼·福奇（Anthony Fauci）博士周三在接受采访时表示:“你必须明白，不是你（特朗普）制定了时间表，是病毒制定了时间表。”

(责编：贾文婷、燕勐)