新华社伦敦3月26日电 通讯：中国留学生制新冠疫情走势图获英国民众称赞

新华社记者张代蕾

在英国留学的中国学生吴芃没想到，自己出于专业思考习惯而制作的新冠肺炎疫情走势图，近日让他在英国成了“网红”，上万名关注疫情的英国网民每天盼着他更新发布疫情图表。

英国卫生部26日发布的数据显示，英国新冠肺炎确诊病例数已达11658例，死亡病例增至578例。数据发布5分钟后，吴芃根据模型制作的疫情走势图就发布到了他的个人推特账号上。和往日一样，很快就有网友回复，对他坚持更新图表表示感谢。

早在本月5日，在利兹大学读国际公司法硕士的吴芃就开始绘制疫情图表。当时，英国确诊病例刚刚过百，人们生活仍相对正常。

他告诉记者：“5号那天我看到英国卫生部公布了当天的确诊病例数，我想知道之前有多少人确诊，每天都有什么变化，但没找到数据回顾。我就想，要把之前的数据收集起来制成图，这样就能一目了然知道英国目前所处的疫情阶段。”

吴芃说，这一分析习惯源自他在国内读本科时所受的思维训练。本科念社会工作专业的他熟悉社会统计学，善于运用统计分析软件和数据反映情况。

他把那天制好的图表发布在英国卫生部推特正文下的评论中，结果收获了当日最高关注和点赞量。之后，他每天坚持根据英国卫生部公布的数据更新图表，展示确诊病例和死亡病例增长走势，吸引到越来越多英国民众的关注，也赢得大量称赞。许多人留言说，图表比数字更能让人明白疫情趋势，也更能唤起人们对疫情防控的重视。

现在，不少英国本地医学专家、医护人员、地方议员、企业家及主流媒体等都在关注吴芃的图表。英国《约克郡邮报》记者也联系吴芃并做了报道，他在那篇报道中呼吁英国民众听从政府建议，居家隔离、外出时戴口罩并保持社交距离。

随着新冠肺炎疫情在英国日趋严峻，英国高校停课，一些国际留学生选择暂时回国。吴芃选择留在英国。他说，中国驻英国使领馆近日给在英中国留学生发放近20万个防疫“健康包”，而在国内的家人也提供了很多实用信息和建议，“这些都有利于我们做好防护，保护自己”。

吴芃表示，将继续坚持制图，直到英国疫情好转，“我感觉这对很多网友有帮助，他们每天等待我的更新，让我萌生出一种责任感”。

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