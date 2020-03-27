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专访：中国在全球抗疫合作中展现了大国担当——访法国前总理拉法兰

2020年03月27日13:09  来源：新华网
 

新华社巴黎3月27日电 专访：中国在全球抗疫合作中展现了大国担当——访法国前总理拉法兰

新华社记者徐永春

法国前总理拉法兰日前接受新华社记者专访时表示，在全球应对新冠肺炎疫情过程中，中国充分开展国际合作，向法国等国家提供医疗物资援助，积极分享抗疫经验，展现了大国担当。

拉法兰说，在法国抗疫艰难时刻，中国向法国提供医疗物资援助，与法国团结一致抗击疫情，法国政府和民众对此深表感谢。法国有句谚语，“困厄之际的朋友才是真朋友”。经过这次疫情，相信法中传统友谊将更加坚实稳固。

拉法兰表示，面对来势汹汹的疫情，中国果断采取有力措施，法国医学界和科学界充分肯定中国所采取的严格举措，中国抗疫经验对世界其他国家都非常有借鉴意义。此外，中国与世界卫生组织充分合作，有助于其他国家尽可能全面地做好防控工作。

针对中法两国抗疫合作，拉法兰说，目前两国科学界在医药研发和老年患者看护等领域取得积极成果，两国应继续深化学术交流合作。在国际层面，法中两国在共同抗疫过程中，应当及时梳理和总结行之有效的方法和流程，为未来可能出现的流行病提供全球协调应对经验。

谈到全球层面抗疫问题时，拉法兰说，当今世界各国相互依存度加强，人类命运日益紧密地联系在一起。面对疫情影响，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会26日举办，凸显国际社会携手应对疫情的重要性，对未来战胜疫情具有重要意义。

拉法兰指出，世界卫生组织在疫情监测和措施建议方面做得非常出色，其分享的抗疫经验，对许多国家非常有帮助，期待世界卫生组织未来发挥更大的作用。他说，疫情同时给世界经济带来冲击，需要凝聚起全球合力加以应对。鉴于中国金融、市场及企业的强大实力，在国际社会稳定经济的努力中，中国所发挥的作用十分重要。

(责编：崔越、燕勐)
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