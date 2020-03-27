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IMF总裁呼吁G20成员助其提升紧急融资能力

2020年03月27日13:08  来源：新华网
 

新华社华盛顿3月26日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃26日呼吁二十国集团（G20）为IMF提供支持，助力IMF将其紧急融资能力提高一倍。

格奥尔基耶娃当天在二十国集团领导人特别峰会上发言时指出，我们必须认识到，支持新兴市场和发展中经济体克服危机冲击和恢复增长非常重要。

她表示，这些经济体受到卫生危机、世界经济突然停滞、资本避险外流等因素的共同冲击，一些经济体还面临大宗商品价格急剧下跌的影响。

格奥尔基耶娃说，这些国家是IMF关注的主要焦点，IMF正与世界银行和其他国际金融机构密切合作，目前IMF具备1万亿美元的借贷能力来帮助这些国家。但挑战仍然巨大：非常多的国家同时向IMF申请紧急融资；新兴市场受到空前的资本外流和外汇流动性严重短缺的显著影响；许多低收入国家是在沉重的债务负担下陷入这场危机的。

她表示，面对如此巨大的挑战，我们必须采取强有力的行动。对于IMF而言，这意味着与G20成员一道努力，更加有力地应对危机。为此，IMF请求G20在以下方面提供支持：将IMF的紧急融资能力提高一倍；通过大规模的特别提款权分配和扩大使用IMF互换机制，增强全球流动性；支持官方双边债权人采取行动，在全球经济下滑期间减轻最贫穷成员的债务负担。

IMF3月初宣布，将向寻求援助的低收入和新兴市场国家提供总额约500亿美元贷款，其中100亿美元为向低收入国家提供的无息贷款。

(责编：崔越、燕勐)
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