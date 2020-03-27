特朗普呼吁外交官们向驻在国索要医疗物资

人民网旧金山3月26日电（记者邓圩）特朗普政府呼吁世界各国向美国提供或出售从简单的洗手液到复杂的呼吸机，以对抗不断增长的新冠病毒大流行。

在美国有线电视新闻网（CNN）获得的一份清单中，美国国务院列出了25项物资，要求外交官们向他们的驻在国索要这些物资，清单被明确分为当日的优先级、其次关注几周内需要的设备物资。

这份清单涵盖了在新冠病毒流行之下负担过重的美国医院正在寻找的所有设备。比较简单的物品包括生物危害袋、N-95口罩、手套、长袍、手术帽、鞋套、锋利的容器、护目镜、洗手液和防护服。

清单上比较复杂的项目包括计量吸入器、呼吸机、弹性呼吸机和电动空气净化呼吸机。

白宫高级贸易官员投入纳瓦罗说，我的工作是帮助找到任何美国人需要的物资，从哪里可以购买它，如果需要，我们会派一架飞机去。我们会投入包括政府和私人企业在内的全部力量。

美国国务院一名高级发言人24日表示，他们已经“与各使团取得了联系，确定某些国家是否可能存在生产供应能力过剩的产能，该国是否有公司能考虑向美国出口供应”。

接到要求，负责向驻在国发出请求的外交官们表示，该指令带有强烈的紧迫感，一些人被要求在当天结束前答复。这些命令没有明确说明美国是在要求捐赠还是付款，这让美国在各国的大使馆在这个问题上左右为难。

这些请求发出之际，美国总统特朗普正在向国内推广其应对措施，他拒绝动用联邦政府《国防生产法案》的全部权力来生产和向陷入困境的各州和医院输送关键物资。

目前尚不清楚美国已经向多少国家发出了呼吁。

韩国政府表示，至少特朗普本人提出了一项要求，并于本周二致电文在寅总统，询问首尔方面能否向美国提供医疗设备。但当天在白宫举行的每日冠状病毒简报会上，特朗普依然对媒体称“美国永远不会是一个求援的国家。”CNN 评价说这是“竞选似的花言巧语”。

特朗普说:“我们永远不应该依靠外国来维持我们自己的生存。”“控制我们的经济实力是战胜病毒、生产我们所需的材料、供应和设备的一个关键。他们做得非常棒。”

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