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贸发会议：疫情对全球外国直接投资冲击恐超金融危机

2020年03月27日10:54  来源：新华网
 

新华社日内瓦3月26日电（记者凌馨）联合国贸易和发展会议（贸发会议）26日发布的报告显示，与2008年国际金融危机相比，新冠肺炎疫情对全球外国直接投资（FDI）和全球产业链的负面影响可能更加严重。

贸发会议当天就疫情对全球FDI的影响发布最新一期投资监测报告。据贸发会议投资与企业司司长詹晓宁介绍，2008年和2009年全球FDI因金融危机分别下降21%和17%；而眼下的疫情及其可能引发的全球经济衰退使得今年全球FDI降幅或将高达40%，成为本世纪以来全球FDI降幅最大的一年。

报告认为，与金融危机时期相比，疫情对全球FDI的负面影响可能更加严重。首先，疫情造成的影响范围更广，将同时冲击发达国家和发展中国家的FDI；其次，疫情造成的影响更为直接和迅速，不仅对全球市场需求造成冲击，还使得既有投资项目被迫中断、延期或撤销。更重要的是，疫情可能对全球产业链和供应链造成短期冲击和中长期负面影响。

报告指出，随疫情在全球范围迅速蔓延，多个国家和地区为应对疫情采取贸易限制和人员封锁等措施，市场需求受到巨大冲击，将对全球FDI产生深远影响；同时，市场对主要经济体可能陷入衰退的担忧，也将对全球FDI产生负面影响。

报告通过对全球5000家跨国公司的调研显示，这些企业预期今年平均盈利水平将较去年缩水30%，其中能源和基础材料行业、航空业、汽车及零部件产业受疫情影响将最为严重。

报告同时指出，发达国家企业盈利预期降幅较发展中国家更大。今年，发达国家跨国企业的盈利预计将比去年减少35%，发展中国家则将减少20%。而受能源行业盈利前景黯淡拖累，加之对全球产业链依赖度极高，美国跨国公司今年总盈利预计将仅为去年的一半。

贸发会议强调，全球FDI实际降幅将最终取决于不同国家和地区疫情的严重程度、持续时间以及政府应对措施。

(责编：崔越、燕勐)
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