新华社开罗3月26日 电 综述：中国同西亚北非地区国家分享抗疫经验受好评

新华社记者

26日，中国同西亚北非地区国家举行视频会议，分享交流中国的新冠肺炎疫情防控经验，包括叙利亚、黎巴嫩、土耳其、科威特在内的18个西亚北非地区国家的卫生专家和政府官员参会。

摩洛哥卫生部官员贝雷福吉尔说，各国参会代表提问十分踊跃，原定两个半小时会议延长了近一小时，不少国家代表十分关注中国对于新冠肺炎的诊断和治疗，另外中国高效的疫情防控举措有效遏制了新冠肺炎疫情蔓延，是值得学习的。

巴勒斯坦杰宁公立医院院长纳伊拉特说，巴勒斯坦派出由10多位公立和私立医院院长组成的医疗专家组参会，同中国专家探讨如何治疗新冠肺炎及医护人员自身防护措施。

巴勒斯坦卫生部官员拉乔特说：“我们只能用‘高度专业’来形容中国同行的经验。”

“通过交流，我们了解到，中国各部门各司其职，共同抗击新冠肺炎疫情。中国在治疗新冠肺炎患者时，始终遵循根据患者需要护理的等级来划分病例的重要原则，尤其关注那些需要额外照顾的老年患者。”她说。

叙利亚伊本·纳菲斯医院内科主任古赛拜提会后表示，这次会议对叙利亚应对疫情是有益的，“新冠肺炎是一种全新的疾病，我们的疑问无法从现有书籍中获得，因此能够得到拥有一线经验的中国专家解答是至关重要的”。

科威特卫生部官员瓦塔延说，世卫组织数据充分说明中方采取的抗疫举措卓有成效，也为世界其他国家战胜疫情点燃希望。

黎巴嫩卫生部总司长、全国传染病委员会主席瓦利德说，这次视频会议让他学到了中国抗疫经验。“中国已为全世界提供了一套被证明是行之有效的抗疫模式，中国经验让包括黎巴嫩在内的各国受用。”（执笔记者：王健；参与记者：熊思浩、陈斌杰、郑一晗、王薇、李良勇、马意翀）

(责编：崔越、燕勐)