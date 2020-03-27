葡萄牙孔院师生齐努力，线上教学战“疫”情

人民网北京3月26日电（鲁扬）截至当地时间3月26日，葡萄牙累计确诊新冠肺炎病例3544例，为延缓并控制新冠病毒疫情扩散，葡萄牙政府近日宣布全国停课并关闭学校。为尽可能减小疫情对教学的影响，满足葡萄牙学生学习汉语的强烈需求，波尔图大学孔子学院调整了教学模式，利用网络平台开展了“停课不停教、停课不停学”线上教学活动。

线上教学实行伊始，有学生反映家里网络不够稳定、家中小孩会影响上课环境等问题。而对于该院的两位汉语志愿者教师来说，则需要快速适应教学模式的转变、掌握平台操作技术、调整教学方式，使线上课堂变得高效有趣。

经过一段时间的摸索，师生们逐步适应了线上教学模式，实现了“宅”在家里也能学好汉语的初衷。“线上教学对我来说是全新的尝试，刚开始时既兴奋又担忧，”易新语老师感慨道。经过半个月的线上教学实践，她发现只要充分备好课，线上比线下一节课的教学内容可能更充实，形式也更灵活。“在这个过程中，我充分探索了线上教学模式的各种可能性，丰富了我对教学活动的认知。”疫情当前，易老师认为，健康是第一位的，同时也可以利用居家的这段时间，给自己充电，提升自己的教学能力。

“线上教学是师生共同探索的过程，在这个过程中大家一起学习成长, ”朱媛媛老师发现，经过几次实践后，师生少了面对面的交流互动，但学生的参与度还是很高的，学习意愿非常强烈。她说，希望疫情能够尽快好起来，也希望我的汉语课能够给学生们的居家生活带来一点光亮和希望。

对于葡萄牙学生来说，网上课程内容丰富，方便有趣，解决了一些燃眉之急。学生加布里埃拉认为，目前还很难看出线上教学的利弊，但线上教学中，她比在真实课堂上更加放松，更敢于开口，敢于出错。不过，加布里埃拉也表示，线上教学最大的困难是她无法像在真实课堂中那样与其他同学练习对话，她建议老师增大课后练习量，用于巩固学过的知识，弥补线上学习效果的不足。

还有一些学生认为，现在疫情形势严峻，网络课堂解决了当前燃眉之急，但是仍然期待能尽早恢复正常教学，因为师生面对面的交流是不可被取代的。

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