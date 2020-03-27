中国驻约堡总领馆通知南非封禁期间暂停对外领事窗口服务

人民网约翰内斯堡3月27日电（记者李滢嫣）南非总统拉马福萨发表全国电视讲话宣布，从3月27日凌晨至4月16日午夜实施全国封禁。封禁期间除民生基本保障行业维持运营外，其他政府机构、企业等均须关闭，所有人员非必要不得外出，以最大限度阻断病毒在南非的传播。南非外交部已要求所有驻南外交使团在封禁期间保持关闭。

为带头遵守南非政府抗击疫情相关规定，减少人员在我馆办证产生交叉感染几率，降低领区人员健康安全风险，中国驻约翰内斯堡总领馆将于3月27日（周五）至4月16日（周四）暂停对外领事窗口服务。已预约在此期间来馆办理护照或旅行证的人员，可待我馆恢复对外办公后办理。恢复正常办公时间另行通知，感谢大家的理解和配合！

封禁期间如遇特殊情况需要紧急办证，请通过我馆领事证件业务咨询邮箱chinaconsul.jhb@gmail.com或关于证件业务咨询电话076-1961019进行联系，其他紧急情况请拨打我馆24小时领事保护与协助电话071-5111494。

在侨胞和南非人民共同努力抗击新冠病毒的关键时刻，我馆从即日起正式开通“中国驻约翰内斯堡总领馆”微信公众号（微信号：CCG_JHB）。总领馆微信公众号将与脸书账号（Chinese Consulate-General Joburg）和推特账号（@ChnConsulateJhb）一道，作为我馆公共外交新媒体平台，给领区侨胞提供总领馆最新资讯、活动动态和领事服务等信息，与大家加强互动交流，共建和谐、平安幸福新家园。

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