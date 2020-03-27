人民网>>国际

中国驻约堡总领馆通知南非封禁期间暂停对外领事窗口服务

2020年03月27日10:23  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡3月27日电（记者李滢嫣）南非总统拉马福萨发表全国电视讲话宣布，从3月27日凌晨至4月16日午夜实施全国封禁。封禁期间除民生基本保障行业维持运营外，其他政府机构、企业等均须关闭，所有人员非必要不得外出，以最大限度阻断病毒在南非的传播。南非外交部已要求所有驻南外交使团在封禁期间保持关闭。

为带头遵守南非政府抗击疫情相关规定，减少人员在我馆办证产生交叉感染几率，降低领区人员健康安全风险，中国驻约翰内斯堡总领馆将于3月27日（周五）至4月16日（周四）暂停对外领事窗口服务。已预约在此期间来馆办理护照或旅行证的人员，可待我馆恢复对外办公后办理。恢复正常办公时间另行通知，感谢大家的理解和配合！

封禁期间如遇特殊情况需要紧急办证，请通过我馆领事证件业务咨询邮箱chinaconsul.jhb@gmail.com或关于证件业务咨询电话076-1961019进行联系，其他紧急情况请拨打我馆24小时领事保护与协助电话071-5111494。

在侨胞和南非人民共同努力抗击新冠病毒的关键时刻，我馆从即日起正式开通“中国驻约翰内斯堡总领馆”微信公众号（微信号：CCG_JHB）。总领馆微信公众号将与脸书账号（Chinese Consulate-General Joburg）和推特账号（@ChnConsulateJhb）一道，作为我馆公共外交新媒体平台，给领区侨胞提供总领馆最新资讯、活动动态和领事服务等信息，与大家加强互动交流，共建和谐、平安幸福新家园。

(责编：贾文婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved