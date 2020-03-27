美媒：美国新冠死亡病例官方统计数据可能低于实际情况

人民网华盛顿3月26日电（记者郑琪）美国媒体BuzzFeed报道称，美国多地医疗专业人士对该网站表示，官方公布的新冠死亡病例数与自己在医疗一线看到的死亡人数并不一致。报道称，这种差别部分是由报告滞后造成的，部分是因为一些死亡病例从来没有机会接受新冠病毒检测。

该报道援引一名在加州重灾区多家医院工作的急诊医生的话指出，死亡病例数字被“严重低估”，“有3个人在一个县死亡，而这个县的网站上只列出了一个”。

Buzzfeed采访了全美多地的医生和护士，发现美国目前新冠肺炎死亡病例官方统计不全面的主要原因分别有3个：一是缺乏测试和防护设备，这意味着并不是所有死亡病例都进行了检测；二是一些不堪重负的医院可能在向州和县政府报告数据时滞后了;三是一些医院每天报告数据总和，但表示自己的数据没有及时反映在县和州政府的报告中。

报道称，密西西比州一家小医院的一名部门主任指出，该医院至少确诊了5例病例，但该州官方数据显示，医院所在县总共只有1例确诊病例。新泽西一家教学型医院的一名护士表示，从一开始，其所在部门就已有新冠感染确诊病例，但该医院所在县当时的统计数据一直显示确诊数为零。

在美国，州和县卫生部门负责收集当地关于新冠肺炎病例及相关死亡数据，并将数据报告给美国疾病控制与预防中心。

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