新华社北京3月26日电 题：疫情全球多点暴发蔓延，如何加强抗疫国际合作？

新华社记者熊丰、田晓航、申铖、郑明达

当前，国际新冠肺炎疫情呈加速发展趋势。如何应对这一严峻挑战，关乎各国人民的安危，考验着人类社会的共同智慧。

国务院新闻办26日举行的新闻发布会上，有关权威部门回应了抗击疫情国际合作的相关热点问题。

对外援助进展如何？已实施4批，援助89个国家和4个国际组织

在全球新冠肺炎疫情多点暴发并扩散蔓延的态势下，有效开展对外抗疫援助是当务之急，也是关键之举。

国家国际发展合作署副署长邓波清介绍，目前，中国已分4批组织实施对89个国家和4个国际组织的抗疫援助，现正在制订第5批援助实施方案。

从援助对象看，既包括疫情较为严重的国家，也包括公共卫生体系和防疫能力较为薄弱的国家，还包括一些国际组织。从援助方式看，既包括医疗物资援助，也包括医疗技术援助。

邓波清表示，中国在确定提供抗疫援助方案时，主要考虑以下几个方面的因素：第一，当地疫情的严重程度、当地医疗卫生条件和医疗物资缺乏程度；第二，有关国家向中方提出的具体援助需求；第三，中国政府自身所具备的能力。

“我们在充分保障国内抗疫工作需要的前提下，本着量力而行、尽力而为的原则，妥善制订援助工作方案。”邓波清说。

“此次对外抗疫援助是新中国成立以来，援助时间最集中、涉及范围最广的一次紧急人道主义行动。”邓波清说，许多国家和国际组织领导人以多种形式感谢中方千里驰援，雪中送炭，许多国家民众在网上点赞中国，在街头高呼“感谢中国”。

当前，全球疫情仍在不断发展，中国仍处在“外防输入、内防反弹”的关键时刻。

“中国将在做好自身疫情防控的基础上，继续向有关国家提供力所能及的援助。”邓波清说，“众人拾柴火焰高”，只要国际社会团结一致，形成合力，就一定能够战胜疫情，维护世界人民的健康福祉。

如何参与抗疫国际合作?毫无保留分享“中国经验”

疫情发生以来，中国积极组织专家深入开展技术交流，向其他受疫情影响的国家提供援助和技术支持，毫无保留地分享“中国经验”。

国家卫生健康委员会副主任曾益新介绍，国家卫健委汇编了最新的诊疗方案、防控方案等一整套技术文件，及时分享给了全球180个国家、10多个国际和地区组织；和世界卫生组织共同举办“分享防治新冠肺炎中国经验国际通报会”；通过远程视频方式与100多个国家和地区举办了近30场技术交流会议。

“一些病人治疗过程中，激素该不该用，什么时候用，用多少量，用多长时间，这些都是临床上非常迫切、非常有指导意义的经验。”曾益新说，中国还向意大利、塞尔维亚、柬埔寨等国家派遣抗疫医疗专家组，介绍中国的抗疫经验和策略，结合当地情况对疾病防控、临床诊疗、社区管理等方面提供指导和咨询。

共享科研数据信息和成果，才能在最短时间内战胜“新型冠状病毒”这个全球共同的敌人。

科技部副部长徐南平介绍，中国第一时间与全球共享病毒和病毒基因组序列，还搭建了“全球冠状病毒组学数据共享与分析系统”“2019新型冠状病毒资源库”以及“防控新冠肺炎科研成果共享交流平台”。其中，2019新型冠状病毒资源库的数据库已经为152个国家和地区的7.6万余访客提供了数据服务，下载文件超过400万。

疫苗是打败病毒的“原子弹”。徐南平说，中国新冠肺炎疫苗研发的五条技术路线同步推进，都有国际合作、都是对外开放的。

下一步，中国将继续推进科研成果共享。徐南平介绍，中国要“把前期临床试验结果尽快发表出来，与国际同行交流，让大家少走弯路”。

如何关心帮助境外中国公民？全力做好领事保护

海外同胞的安危，牵动着国人的心。全力做好领事保护，帮助广大侨胞加强疫情应对和防护，是当前一项重要工作。

外交部副部长罗照辉介绍，中国驻外使领馆敦促驻在国政府采取措施，解决中国公民在诊断和救治、签证延期、留学等方面面临的实际困难。

“党和政府时刻挂念海外同胞的安危。”罗照辉说，“外交部和驻外使领馆每天接到大量求助电话，为了更好地提供服务，不少使领馆采取增设咨询电话、开通微信群组等方式及时回应公民关切。最近不到两个月里，外交部12308热线人工接听电话近7万通，几乎为去年同期的3倍。”

留学人员大多孤身在外，年龄较小，自我防护能力相对较弱。罗照辉介绍，驻外使领馆普遍重视解决好留学人员在当地学业、住宿、签证延期等方面困难，协调当地华人和企业为其就餐、购物等提供帮助。驻英国、法国、意大利、美国等使领馆调动各方资源为当地中国留学生发放包含必要防疫物资、防疫指南的“健康包”。

当前，输入中国的确诊病例中，持中国护照的人占90%，这其中40%是留学生。

“我们理解一些留学生急于回国的想法，但希望留学人员和家长认真权衡利弊，做出正确选择。”罗照辉表示，当前形势下，留在当地可以避免仓促回国引起交叉感染，或因中转国家边境管控措施而中途受阻，也可避免对学业、签证可能产生后续影响，这也符合世卫组织专业建议。

“外交部和教育部将继续按照党中央、国务院有关要求和工作部署，关爱留学人员，为留学生服好务，解决实际困难。”罗照辉说。

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