以色列议会议长尤利·埃德尔斯坦25日辞职，当天也是以色列最高法院要求他组织议会选举产生新议长的最后期限。

埃德尔斯坦拒绝组织议长选举，先前坚持新政府组建完成后再选举议长。按议会现有议席分布，埃德尔斯坦难保议长职务。

作为右翼政党利库德集团的成员，埃德尔斯坦是谋求连任的看守政府总理本雅明·内塔尼亚胡政治盟友。

以色列第23届议会选举2日举行。在120个议席中，利库德集团获得36席，国防军前总参谋长本尼·甘茨领导的蓝白党获得33席，没有政党获得半数以上议席从而获权单独组阁。不过，来自中间党派蓝白党的成员有望出任议长。

第23届议会议员16日就职。同日，以总统授权甘茨组阁。18日，埃德尔斯坦以存在程序障碍及新型冠状病毒传播风险为由宣布议会休会，中断选举议长、组建委员会等议程，引发蓝白党强烈不满，认为此举影响甘茨组阁。

蓝白党及其盟友向最高法院申诉。最高法院23日裁定第23届议会复会，要求第22届议会议长埃德尔斯坦最晚25日组织议会选举产生新任议长。

议会休会在以色列历史上前所未有。最高法院认定，休会破坏民主程序的基础，裁定第23届议会复会。议会随后批准成立“安排委员会”来处理关键议程，遭到利库德集团及其盟友抵制。

根据法律规定，甘茨拥有28天组阁期限，可视情向总统申请延长14天。如果组阁失败，总统可再任命一人组阁。

以色列过去12个月以来接连举行3次议会选举，前两次选举后的组阁均以失败告终。蓝白党拿到议长这一关键职位后将有效控制议会议程，并取得一些重要委员会的主导权。

内塔尼亚胡是以色列担任总理职务最长的政治领导人，当前正面临一系列关联腐败的指控。（田野）（新华社专特稿）

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