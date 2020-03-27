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美政商界反对复活节复工

2020年03月27日08:16  来源：新华网
 

美国民主党总统竞选人乔·拜登25日批评总统唐纳德·特朗普4月中旬“重启”美国经济的言论，警告贸然复工可能触发“灾难”。

美国商会、全国零售商联合会、全国餐馆业协会敦促公众和商业经营者遵从医学专业人士建议，保持适当社交距离。

【警告“灾难”】

拜登是民主党总统候选人提名战的“领跑者”。他25日在一场视频会议上告诉媒体记者，仓促复工可能适得其反。

“他（特朗普）现在说想让国家（经济）复活节时重启，”拜登说，“如果我们让人们复工，我们会看到因社交距离（拉近）再次导致感染，这对我们的民众和经济来说都是灾难性事件……长远来看，那将更具破坏性。”

拜登就特朗普政府应对新型冠状病毒肺炎疫情的举措多有批评，认定政府在调拨医疗设备和推行病毒检测方面行动迟缓，可能导致美国人遭受更大冲击、需要更长时间来恢复。他呼吁商业经营者和投资人权衡最佳经济选项时听从“医学科学”建议，而不是“华尔街那一套”。

为防控疫情，全美至少18个州已经发布“居家令”并暂停非必要商业活动。特朗普3月中旬建议美国人减少社交接触。他24日说，希望看到美国人在4月12日复活节时复工、美国经济得以“重启”。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新数据显示，截至当地时间25日晚，美国累计确诊新冠肺炎病例65778例。

【相信“专业”】

美国商会呼吁听从医学专业人士建议，不要贸然复工。

“就社交距离，我们敦促所有商业经营者和公众听从公共卫生官员（建议），”美国商会首席政策官尼尔·布拉德利在一份声明中说，“我们认为，我们应当在能够安全、负责任地复工时再返回工作岗位。”

美国全国零售商联合会工作人员戴维·弗伦奇说，目前疫情形势“高度不稳定”，零售商应当遵从美国疾病控制和预防中心及其他医学专家的建议。

赫顿·克劳特施特龙克是田纳西州查塔努加一家啤酒公司的老板，原本期待公司创立5年后能在今年开始盈利。受疫情冲击，公司已经停工，被迫裁员5人并给剩余17名员工降薪。谈及是否会像特朗普建议那样在复活节复工，克劳特施特龙克坦言，“这不是个容易的决定”。

“就我个人来说，与我的健康状况相比，我现在更关心经济，”她说，“但我担心我妈妈。我不想贸然复工，不想看到一旦疫情失控，可怕的事发生在她身上。”（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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