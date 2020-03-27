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法军因疫情从伊拉克撤离

2020年03月27日08:15  来源：新华网
 

法国军方25日宣布，受新冠肺炎疫情影响，参与打击“伊斯兰国”国际联盟的法军人员正从伊拉克撤出。

法军总参谋长25日晚发表声明说：“经与伊拉克政府协调，特别是考虑到当前的卫生危机，国际联盟决定调整在伊拉克的人员部署，暂停对伊拉克安全部队的训练活动。”法军现有大约200人驻扎在伊拉克，从事训练指导或在巴格达的联军总部工作。

伊拉克军方发言人阿卜杜勒－卡里姆·哈拉夫当天告诉伊拉克通讯社，伊拉克政府同意法军撤离，美国主导的国际联盟部队已离开靠近叙利亚边境的加伊姆地区。

德新社报道，法伊双方公布的撤军时间稍有不同。法方说撤军自26日开始，伊方则说法军已离开。

法军宣布撤离伊拉克前不久，总统埃马纽埃尔·马克龙宣布动用军事力量协助医疗卫生系统应对新冠肺炎疫情。美联社报道，法国政府打算向海外领地派驻直升机航母，已用军机和地中海水域一艘航母运送新冠肺炎病患。法军还在疫情严重的东部城市米卢斯搭建一所野战医院。

法新社报道，伊拉克军方本月初中止全部训练活动，以避免新冠肺炎疫情在国际联军等部队内扩散。英国国防部先前已宣布撤离部分军人。

法军承诺继续参与国际联盟、清剿“伊斯兰国”残余势力，将保留驻扎在东地中海地区的海军，同时经由卡塔尔一处基地提供空中支持。法国主要海外军事部署针对西非萨赫勒地区的极端组织，驻军人数最近从4000人升至5100人。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：崔越、燕勐)
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