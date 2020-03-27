几经波折 美参议院通过2万亿刺激计划

经过多天艰难谈判，美国国会参议院25日深夜终于通过2万亿美元财政刺激计划，帮助企业、员工以及医疗系统纾解新冠肺炎疫情带来的影响。

【规模最大】

参议院接近26日凌晨时以96票赞成、0票反对的表决结果通过2万亿美元财政刺激计划。几名参议员因可能接触新冠肺炎确诊患者而缺席投票。

白宫方面与参议院两党高层经过5天密集谈判，25日凌晨宣布达成一致，但议案在参议院仍经过一天激烈辩论才获通过。

美联社报道，参议院共和党籍多数党领袖米奇·麦康奈尔宣布表决结果时脸色难看、显现疲态。他说：“为彼此祈祷，为我们所有的家人祈祷，为我们的国家祈祷。”麦康奈尔同时宣布，这次投票后，参议院将至少休会至4月20日。

民主党籍少数党领袖查克·舒默说:“我们面前的这项议案具有历史意义，目的是应对一场历史性危机。”

这是美国迄今规模最大的财政刺激计划，内容包括：为受重创的行业设立5000亿美元援助资金池；向数百万家庭直接派发经费，三口之家最高约3000美元；向小企业提供3500亿美元贷款；向医疗机构提供1117亿美元资金；为国家战略药品和医疗用品储备提供160亿美元资金等。

被问及这笔援助能让经济撑多久时，财政部长史蒂文·姆努钦回答：“我们预期三个月。”

【急盼过关】

财政刺激计划在参议院过关后，将提交至众议院表决。众议院议长南希·佩洛西说，希望迅速通过议案。纽约州州长安德鲁·科莫批评议案，称向纽约州拨款38亿美元不足以弥补疫情导致的税收损失。

科莫说：“我要告诉大家，这些数字起不了作用。”纽约州确诊新冠肺炎病例数大约占全美病例总数一半。

佩洛西表达同情，但仍打算推动议案。她告诉美国有线电视新闻网：“我们（国会）确实需要做更多，但没有理由阻止我们正在采取的举措。”

众议院高层希望27日口头表决通过议案，不要求议员返回华盛顿。

路透社报道，400多名众议员身处全美各地，把他们全部召集到华盛顿有难度，因为一些人正在自我隔离，另有部分议员所在州颁布“居家令”。美国国会已有至少3人新冠病毒检测呈阳性，至少22人自我隔离。

议案在众院过关后，将交由总统唐纳德·特朗普签署成为法律。特朗普25日告诉媒体记者，一旦议案获通过，他“会马上签署”。（陈丹）（新华社专特稿）

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