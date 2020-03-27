新华社北京3月26日电 美国2万亿美元刺激计划效果未知 全球合作刻不容缓

新华社记者陈恃雷

美国国会参议院25日投票通过旨在缓解新冠肺炎疫情经济影响的2万亿美元财政刺激计划。

2万亿美元约相当于美国现有经济规模的10%，占美国2021财年预算数字的一半以上。这一数字也已远超2008年金融危机时期美国国会通过的7000多亿美元刺激计划。

专家认为，尽管此次美国财政刺激方案规模巨大，但对恢复经济能发挥多大作用还需观察；当务之急是加强全球合作，共同应对疫情。

【新闻事实】

当天，参议院投票通过了这项财政刺激计划。计划主要内容包括：资助中低收入人群，增加失业救济金，向因疫情陷入困境的美国航空企业注入250亿美元直接经济援助。

同时，该计划提议建立一个5000亿美元资金池，用于向受疫情影响的企业、州和城市发放贷款、提供贷款担保或投资；向小企业提供3500亿美元贷款，用于支付工资和福利；向医疗机构提供1117亿美元资金；为国家战略药品和医疗用品储备提供160亿美元资金等。

目前，该计划已提交众议院。预计众议院将在27日进行口头表决，以推动计划获得更快通过。在获得参众两院通过后，该计划将交由美国总统特朗普签署成为法律。

美国财政部长姆努钦表示，他预期这一巨额财政刺激计划在3个月内能让经济稳定，“希望我们用不了3个月”。

美国约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，截至北京时间26日11时35分，美国累计新冠肺炎确诊病例升至69018例，死亡病例1042例。

【深度分析】

美国不断攀升的新冠肺炎确诊病例数字预示着经济要恢复正常运转并非易事。

美国布鲁金斯学会高级研究员巴里·博斯沃思告诉新华社记者，尽管财政刺激计划确保不会产生流动性危机，减少疫情对个人的影响，但短期内对美国GDP不会有太大改观。他说：“（计划）对（推动）经济的集中效应必须等到第三季度，希望届时疫情高峰已经过去。”

美国圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德26日在消费者新闻与商业频道上表示，该计划“在当前形势下是正确的”，但他表示，这只是暂时的缓解。

彭博社经济部经济学家安德鲁·赫斯比表示，根据经济停滞期的长短和业务放缓情况，一次性支付远远不够。

哈佛大学教授、前白宫经济顾问贾森·弗曼表示，未来数天或数周内将需要进一步的刺激措施来提振经济，现在应该开始着手这方面的工作。

【及时评论】

根据世界卫生组织公布的最新数据，全球新冠肺炎确诊病例已超过40万例，死亡病例超过1.8万例。除了出台经济刺激措施，眼下当务之急是加强全球合作，共同应对疫情。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前撰文指出，随着新冠肺炎疫情扩散，加强全球协调行动是提振信心和稳定全球经济的关键。

世界贸易组织总干事阿泽维多25日发表视频讲话时也强调，应对新冠肺炎疫情需要采取全球性措施。他表示，尽管各国政府正在实施的财政和货币刺激政策是积极的举措，但协调一致的努力将增强抗击衰退的合力；同时，增加透明度和信息共享也是应对危机的重要手段。

二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会26日以视频方式举行。澳大利亚知名经济学家、澳国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔接受新华社记者专访时表示，各个国家单枪匹马独自应对危机只会带来更大的健康和经济成本，通过G20等国际组织共同应对疫情是最有效最合理的做法。“要应对无国界的危机，就需要采取真正的全球对策。”

【背景链接】

在此次财政刺激计划之前，美国已经出台一系列货币政策，以期缓解疫情对经济的影响和稳住持续动荡的金融市场。

美国联邦储备委员会3月3日和15日分别紧急降息50个基点和100个基点，目前联邦基金利率目标区间已降至0%至0.25%的超低水平。美联储还在15日启动了7000亿美元量化宽松计划。17日，美联储宣布重启商业票据融资机制为美国家庭和企业提供信贷支持。23日，美联储宣布继续购买美国国债和抵押贷款支持证券，不设额度上限，相当于开放式的量化宽松政策。

德国、英国、法国、加拿大、意大利、日本、西班牙等国已陆续推出减轻疫情冲击的经济应对计划，以帮助企业和个人渡过难关。（参与记者：许缘、高攀、熊茂伶、杨承霖、凌馨、白旭、岳东兴）

(责编：崔越、燕勐)