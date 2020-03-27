患难见真情 共同抗疫情（记者观察）

3月21日，中国赴塞尔维亚抗疫医疗专家组在广州白云国际机场登机前合影。

新华社发

3月20日，捷克政府自中国采购的第二批防疫物资由中国东方航空包机承运抵达布拉格国际机场。图为捷克总理巴比什（左二）等赴机场迎接。

中国驻捷克大使馆供图

3月21日，搭载中国政府援助菲律宾医疗物资的包机抵达马尼拉国际机场。图为当地机场工作人员正在搬运物资。

中国驻菲律宾大使馆供图

3月16日，在伊拉克巴格达，中国医疗专家展示科学的洗手方法。

新华社发

疫情在全球多点暴发，当务之急，各国要加强合作。基于人类命运共同体理念，中国加强国际防疫合作，通过多种方式与各国分享防疫和救治经验，向遭受疫情的国家提供力所能及的援助，向有关国家派遣多批次医疗专家组。中国相信唯有团结协作、携手应对，国际社会才能战胜疫情，维护人类共同家园

塞尔维亚

“中国防控经验及时、有效、专业”

本报驻意大利记者 韩 硕

塞尔维亚目前确诊病例虽不多，但试剂确诊病例检出率已超过1/4，防疫形势非常严峻。塞政府已多次提升防控措施。3月15日，塞尔维亚宣布进入国家紧急状态，出台并加强了一系列防控措施：关闭边境、学校停课、强制隔离、远程办公、限制集会及商业活动、实行严厉宵禁等。

在宣布进入紧急状态的当晚，塞尔维亚总统武契奇表示：“塞尔维亚急需中国的支持和帮助，困难中唯一能够帮助塞尔维亚的是中国。”

仅仅6天，中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组携带呼吸机、核酸检测试剂、防护服、口罩等防疫物资如约而至，武契奇总统亲自率政府高官到机场迎接。事实上，早在3月15日，塞尔维亚就收到了中国捐助的一批新冠病毒检测试剂盒。更多的医疗援助物资将陆续抵达。

从疫情暴发初期，中塞两国就疫情防控一直保持着沟通。此前，中方已多次通过视频会议向塞尔维亚政府和媒体介绍中国疫情防控经验，第一时间向塞方提供应对疫情的建议。

3月23日，中国专家组和塞尔维亚国家抗疫指挥部举行交流会。武契奇出席交流会后在新闻发布会上说，塞方代表在和中国专家的交流中学到很多东西。塞尔维亚政府先前努力的方向是试图改变新冠肺炎疫情的流行曲线，现在“我们决定改变方法和政策，开始大规模检测”，覆盖更广泛人群。

“加大隔离范围、升级防控措施，中国医生们一抵达就提出了积极有效的建议。”塞尔维亚卫生部长伦查尔说，中方专家组与塞尔维亚当地医院和专家开展经验分享与交流，介绍中国抗击疫情的经验和做法，并结合当地实际情况提出有针对性的防控和诊疗建议，为当地医务人员和社区防控人员提供培训和指导。在中国专家组建议下，塞尔维亚3月24日开始着手将贝尔格莱德会展中心改建为方舱医院，用于收治新冠肺炎患者。

“中国防控经验及时、有效、专业，对塞尔维亚抗击疫情起到关键作用。”塞总理外事顾问斯托亚诺维奇说：“在当前的困难时期，中国的防控经验对我们尤为重要。”

中国抗击疫情最艰难时刻，塞尔维亚在自己手头并不宽裕的情况下，万里驰援中国各种物资。“塞尔维亚人民永远和中国兄弟在一起”音乐会在首都贝尔格莱德举行，民众挥舞旗子声援和支持抗击疫情的中国人民……

对于中国医疗团队的到来，塞尔维亚媒体、社交账号上，纷纷表达感谢的话语。世界网坛名将焦科维奇在微博上发声：“中国在这次疫情之中遭受了很多苦难，仍然派出医疗专家并输送物资来帮助塞尔维亚，这对我们来说意义非凡。”文末，他还用汉语拼音打出了“谢谢，我爱你中国”，这也代表了塞尔维亚民众的普遍心声。

（本报罗马电）

巴基斯坦

“接下来，让我们一起努力”

本报驻巴基斯坦记者 丁雪真

3月20日中午，十多位来自巴基斯坦联邦政府和各省卫生部门的专家代表齐聚巴国立卫生研究院，等待着与中国防疫专家视频连线。在3个多小时的时间里，中方专家详细介绍了中国在疫情防控、临床治疗、海关检疫等方面的经验和做法，并回答了与会代表80余个问题。巴基斯坦专家认真做着笔记，偶尔低声探讨和交流。

巴国立卫生研究院执行主任阿梅尔·伊克拉姆会后对本报记者说：“这是一次务实的会议。在当前遏制疫情的紧迫时刻，我们特别感谢中国专家与我们及时、详尽地分享一线疫情防控经验。接下来，让我们一起努力！”

自2月26日南部信德省发现首例新冠肺炎病例以来，巴基斯坦国内累计确诊病例已超千人，呈上升态势。目前，信德省、旁遮普省政府相继宣布全面封城，其他省份和地区也采取了不同程度的限制措施。巴基斯坦独立新闻社记者扎米尔·阿萨迪告诉本报记者：“中国的成功经验证明疫情并非不可战胜，现在我们需要学习并应用中国经验。”

在巴基斯坦三军公共关系局局长巴伯尔·伊夫蒂哈尔看来，封城、限制人际接触等防疫措施已经被证明是行之有效的，能够阻断病毒的传播。3月23日，伊夫蒂哈尔召开新闻发布会说，巴基斯坦将采取措施限制人际接触，全国各地的商场、餐馆和公共交通工具将在未来一段时间内保持关闭，军方将按照《宪法》要求积极协助联邦政府和各省地方政府应对疫情。

3月23日是第八十个“巴基斯坦日”，原定于当天上午在首都伊斯兰堡举行的国庆阅兵式因疫情取消。记者注意到，伊斯兰堡街道上的车流明显减少，市场里除了药店以外，许多店铺已经关门歇业。前来买药的银行职员阿里夫对本报记者说：“封城确实有经济代价，但是尽快采取严格的措施限制人群聚集十分必要。”

在中国疫情暴发后，巴基斯坦政府紧急从各地调集防疫物资并派出空军运输机将物资运往中国，巴国民议会和参议院相继通过决议，“全力支持中国政府和人民以巨大的毅力、决心和勇气抗击新冠肺炎疫情”。不久前，为了表达对中国的坚定支持，巴基斯坦总统阿尔维专程赴华访问。

迄今，中方已经分四批向巴方提供了新冠病毒核酸检测试剂盒、口罩、防护服、呼吸机等医疗物资。下一步，中方还准备为巴方提供更多急需的、紧缺的医疗物资。此外，中方还将积极支持巴方建设隔离医院。

（本报伊斯兰堡电）

捷 克

一场真正的“及时雨”

本报驻波兰记者 于 洋

3月18日凌晨，天刚蒙蒙亮，一架装载着从中国订购的15万套新冠肺炎病毒快速检测试剂盒的捷克军机降落在布拉格北郊的克贝利机场。从午夜开始，捷克第一副总理、国防部长和卫生部长等政府官员就到机场等待这班飞机的到来。这是最早从中国运抵欧洲的抗疫物资的一部分。对于抗疫物资陷入紧张的捷克来说，这批物资的到来是一场真正的“及时雨”。

捷克卫生部长沃伊捷赫说，这批检测试剂盒将被分送到因疫情严重被封锁的地区，供一些大医院以及警察、士兵和消防员进行快速检测使用。据了解，此前在捷克使用的新冠肺炎病毒检测设备需要6小时才能出结果，而这批检测试剂盒最快20多分钟就能检测出结果。

两天后，捷克政府自中国采购的第二批防疫物资抵达布拉格国际机场。捷克总理巴比什亲赴机场迎接。

捷克的主要媒体都报道了来自中国的医疗物资抵达捷克的消息，很多人在社交媒体上表达了对中国的感谢：“在这个艰难的时刻，任何的善意和帮助都应该铭记在心”。

3月1日，捷克确诊首例新冠肺炎病例，截至26日清晨确诊病例已超过1600人，医疗卫生资源也进入紧张状态。捷克政府12日宣布进入国家紧急状态，禁止聚集性活动，关闭商店、学校和公共设施，并加强边境管控。

从19日起，捷克政府要求民众在公共场所必须佩戴口罩或用围巾遮住口鼻。但和很多中东欧国家一样，受欧盟内生产分工的限制，捷克国内的医疗物资生产能力有限。据捷克媒体报道，很多捷克医院都严重缺乏口罩等医用物资，有的医护人员不得不自己缝制口罩来应急。捷克电视台也播出节目教大家在家里用棉布制作简单的口罩。

为了支援捷克抗击疫情，连日来，在捷克的华侨华人和中国企业纷纷捐款捐物、筹集物资，向捷克政府和医疗机构捐献口罩等医疗用品。

中国驻捷克大使张建敏表示，中国暴发新冠肺炎疫情以来，捷克社会各界纷纷向中国表示关心、慰问、支持。泽曼总统亲自号召捷克社会各界捐款捐物，捷克政府专门派遣军机为中方运来紧急医疗物资。当前疫情在捷克呈上升趋势，中国愿意根据捷克需要，提供力所能及的帮助。中国也愿派专家分享抗疫信息，交流防控经验。

捷克支持中医药和替代医学基金会主席让·霍沃勒卡说：“患难见真情，捷克人民和中国人民的友谊根基是深厚的。中国提供了数量如此庞大的医疗资源支持捷克的抗疫工作，让人非常感动，相信两国人民携手并肩，一定能战胜疫情。”

（本报华沙电）

伊拉克

“将按照中方建议开展工作”

本报驻埃及记者 周 輖

“目的地：伊拉克，任务：援助新冠肺炎疫情防控……现在出发！” 3月7日下午，中国红十字会总会援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组领队陶中权发了这样一条简短的朋友圈，配上了与另外6位同伴的几张合照，便启程出发，从广州飞赴巴格达。

2月下旬，伊拉克确诊首例新冠肺炎病例。由于医疗卫生条件薄弱、医疗资源匮乏，当地疫情状况难以得到准确评估。应伊方要求，中国派出医疗专家组，携带核酸检测试剂盒等医疗用品和设备、中成药等人道救援物资，火速驰援伊拉克。

巴格达、瓦西特、巴士拉、米桑……自3月9日正式开展工作以来，中国专家组马不停蹄与伊拉克卫生部长、公共卫生专家以及世卫组织代表等进行座谈，走访各省并同当地卫生部门及医院交流中国防控经验、开展培训活动。中国专家组中，有两名是钟南山院士团队的成员。陶中权表示，钟南山院士特别关心伊拉克的疫情发展，经常与赴伊拉克专家组通过邮件沟通，为在伊拉克的工作提供支持。

针对伊拉克疫情多点暴发、社区防控缺乏有效措施、医院预防和控制感染存在薄弱环节等问题，中国专家组向伊方提出建议：建立联防联控机制，将新冠肺炎纳入法定传染病管理；出台国家新冠肺炎控制方案和临床诊疗指南；建立定点医院，设立发热门诊以及对发热病人的预检和分诊制度。陶中权说，专家组的建议受到伊拉克政府高度重视，伊方已开始制定国家层面的防控策略和临床诊疗指南，巴格达开始实施严厉的封城措施。此外，伊拉克卫生部已开始筹备增加收治新冠肺炎患者的床位。巴士拉卫生局局长阿巴斯·塔米米打来电话，感谢中国专家，表示“将按照中方建议开展工作”。

据介绍，伊拉克一度仅有巴格达的中央实验室可以进行核酸检测，受制于核酸检测能力和试剂数量不足，检测人群十分有限，难以充分了解当地疫情真实情况。针对这一状况，中方提出了利用CT筛查疑似病人、核酸检测作为最后确诊方法的建议，并培训当地医生如何使用CT仪器进行患者的筛查。同时，中国援助的两台聚合酶链式反应（PCR）分析仪以及大量核酸检测试剂等实验室物资发挥了很大作用。中国专家组迅速安装调试，为伊拉克建立起了全国首个专门用于检测新冠病毒的高标准病毒检测实验室，极大地提升了该国检测能力。实验室中需要全身穿着防护服，最后测试那天，几名“90后”中国专家近9个小时没有进食喝水。

中国专家的辛劳付出，伊拉克朋友们看在眼里。几天前，中国驻伊拉克大使馆在社交媒体上发布的一组图片“火了”，许多伊拉克网友留言表达对中国专家的感谢。有两个画面给人留下深刻印象：一张图片中，一名中国专家在车里睡得很香，脸上满是被护目镜深深压过的痕迹；另一张图片中，中国专家和使馆工作人员身着防弹背心，在路边打开餐盒匆匆就餐，下一秒，可能他们就要继续赶路……

（本报开罗电）

菲律宾

独叶难成帚 齐心方得胜

本报驻泰国记者 赵益普

“快看看我新拍的抖音视频！”菲律宾《马尼拉公报》主编伊莎贝尔通过社交软件给记者传来一则视频。受新冠肺炎疫情影响，她现在多半时间在家里办公，和同样宅在家里的小女儿学起了抖音上的热门舞蹈。“病毒虽然讨厌，生活还是很美好的，大家都很理解政府的防疫举措。”伊莎贝尔认为，菲律宾一定可以渡过难关，“我们拥有许多好朋友，中国便是其中之一”。

菲律宾有句谚语：“独叶难成帚，齐心方得胜。”棕榈扫帚在菲律宾很常见，棕榈叶无法单独使用，但如果捆在一起，就变成了扫帚。这句谚语表达的意思是，只要团结互助，一定会战胜困难。

菲律宾已有数百例新冠肺炎确诊病例，菲政府采取了多项措施遏制疫情的蔓延。除了对吕宋岛实施“加强性社区隔离”外，菲政府还于3月16日宣布全国进入灾难状态，以便中央和地方政府可以快速调动各地资源，提高防控和救治效率。25日，总统杜特尔特宣布菲律宾进入为期三个月的国家紧急状态。与此同时，菲卫生部也在努力动员全国尤其是马尼拉地区的医院资源，争取收治所有确诊患者。菲卫生部助理部长玛丽亚·维吉尔表示，菲律宾的核酸检测能力和资源十分有限，尚无法进行大规模检测，卫生部下属的热带医学研究所日检测能力一度仅为300—450例。

3月21日，包括新冠肺炎病毒检测试剂、医用防护服等在内的中国援助医疗物资运抵马尼拉。菲律宾外长洛钦在物资交接仪式现场说，中国为世界各国树立了榜样。事实已经证明，中国采取的抗疫措施是正确有效的，为别国抗击疫情指明了一条道路，菲方目前也在采取中国一些行之有效的措施。菲律宾文官长梅地亚尔蒂表示，中方在菲抗疫关键时刻及时伸出援手，充分展现了菲中之间无与伦比的真挚情谊。菲方对此将永远铭记在心。

在菲律宾社交媒体上，在有关中国援助新闻的评论区，出现最多的是用汉语拼音写的“谢谢”。菲律宾媒体人乔安·卡德罗告诉本报记者，疫情当下，菲律宾最紧缺的是检测试剂盒和口罩，中国援助的抗疫物资“是雪中送炭，感谢我们的好兄弟中国！”

泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德对本报记者表示，基于人类命运共同体理念，加强国际防疫合作，携手应对新冠肺炎疫情，这一共识在东南亚国家深入人心。中国与东南亚国家齐心协力共克时艰，一定可以取得战疫的胜利。抗疫合作不仅深化了东南亚各国和中国的友好情谊，也为未来双方各领域务实合作打下了深厚基础。

（本报曼谷电）

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《 人民日报 》（ 2020年03月27日 17 版）

(责编：岳弘彬)