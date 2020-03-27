非洲非法移民偷渡酿悲剧

3月25日，埃塞俄比亚外交部发布声明证实，24日在莫桑比克境内一卡车集装箱内发现的64具移民遗体中包括埃塞俄比亚公民。埃塞俄比亚正在进一步调查该事件。

3月24日，在莫桑比克北部太特省临近马拉维边境的道路检查站，政府部门在一辆卡车的集装箱内发现64具因窒息而死的非法移民遗体，另有14名幸存者被送往医院治疗。据调查，这78人中大多数来自埃塞俄比亚；司机是莫桑比克人，目前已被警方拘留。联合国国际移民组织正与莫桑比克移民局协调，向幸存者提供食品、衣物等紧急援助。

在非洲，除了一条以欧洲为目的地的北向的移民路线之外，还有一条南向的移民路线外界知之甚少，目的地就是非洲工业化程度最高的南非。据当地媒体报道，从埃塞俄比亚偷渡至南非，平均每人需要向蛇头缴纳3500美元到4000美元费用。到了南非后，他们大多在城市的贫民区开设杂货店，从事零售业。

根据联合国经济和社会事务部的统计，2019年南非国内有420万移民、29万寻求庇护者或难民。他们主要来自津巴布韦、索马里、马拉维、刚果民主共和国和埃塞俄比亚等国家。国际移民组织的调查报告指出，东部非洲每年有近两万人偷渡到南非，其中大多数来自索马里和埃塞俄比亚。与从东非向北经亚丁湾偷渡到欧洲相比，向南偷渡到南非所需费用较少。偷渡人员往往挤在密闭的集装箱里，极易造成人身安全问题。

大批移民虽然为南非提供了廉价的劳动力，但也带来许多社会问题。南非金山大学国际关系专业教授卡地亚格拉表示，在经济低迷的环境下，移民增加导致社会分裂加剧，南非暴力排外事件接连发生。去年3月，南非德班发生严重的暴力排外事件，多家移民开设的商铺被抢，导致至少6人死亡、多人重伤。去年9月，比勒陀利亚、约翰内斯堡等地再次发生抢劫外国人商铺的暴力排外事件，造成12人死亡。

为了应对日益严峻的非法移民问题，南非政府从2019年下半年开始启动难民法修改程序，进一步收紧移民政策。同时，南非政府加强了边境管控，设立边境管理局、部署边界警卫。

（本报约翰内斯堡3月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 16 版）

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