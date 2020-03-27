人民网>>国际

非洲非法移民偷渡酿悲剧

本报驻南非记者  万  宇

2020年03月27日05:02  来源：人民网－人民日报
 

　　3月25日，埃塞俄比亚外交部发布声明证实，24日在莫桑比克境内一卡车集装箱内发现的64具移民遗体中包括埃塞俄比亚公民。埃塞俄比亚正在进一步调查该事件。

　　3月24日，在莫桑比克北部太特省临近马拉维边境的道路检查站，政府部门在一辆卡车的集装箱内发现64具因窒息而死的非法移民遗体，另有14名幸存者被送往医院治疗。据调查，这78人中大多数来自埃塞俄比亚；司机是莫桑比克人，目前已被警方拘留。联合国国际移民组织正与莫桑比克移民局协调，向幸存者提供食品、衣物等紧急援助。

　　在非洲，除了一条以欧洲为目的地的北向的移民路线之外，还有一条南向的移民路线外界知之甚少，目的地就是非洲工业化程度最高的南非。据当地媒体报道，从埃塞俄比亚偷渡至南非，平均每人需要向蛇头缴纳3500美元到4000美元费用。到了南非后，他们大多在城市的贫民区开设杂货店，从事零售业。

　　根据联合国经济和社会事务部的统计，2019年南非国内有420万移民、29万寻求庇护者或难民。他们主要来自津巴布韦、索马里、马拉维、刚果民主共和国和埃塞俄比亚等国家。国际移民组织的调查报告指出，东部非洲每年有近两万人偷渡到南非，其中大多数来自索马里和埃塞俄比亚。与从东非向北经亚丁湾偷渡到欧洲相比，向南偷渡到南非所需费用较少。偷渡人员往往挤在密闭的集装箱里，极易造成人身安全问题。

　　大批移民虽然为南非提供了廉价的劳动力，但也带来许多社会问题。南非金山大学国际关系专业教授卡地亚格拉表示，在经济低迷的环境下，移民增加导致社会分裂加剧，南非暴力排外事件接连发生。去年3月，南非德班发生严重的暴力排外事件，多家移民开设的商铺被抢，导致至少6人死亡、多人重伤。去年9月，比勒陀利亚、约翰内斯堡等地再次发生抢劫外国人商铺的暴力排外事件，造成12人死亡。

　　为了应对日益严峻的非法移民问题，南非政府从2019年下半年开始启动难民法修改程序，进一步收紧移民政策。同时，南非政府加强了边境管控，设立边境管理局、部署边界警卫。

　　（本报约翰内斯堡3月26日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月27日 16 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved