连日来，美国新冠肺炎疫情日益恶化。据约翰斯·霍普金斯大学发布的最新数据，截至美东时间3月26日上午，美国已有新冠肺炎感染确诊病例69210例，死亡病例1046例。美国感染病例数处在明显上升曲线中，过去3天单日新增感染病例都超过万例，死亡病例每天都超过百例。世卫组织24日表示，美国可能会成为疫情全球大流行的下一个“震中”。

过去几天，美国地方政府与社会各界加强了疫情防控措施。在记者居住的弗吉尼亚州，当地政府已经宣布所有公立和私立学校学生2019—2020学年不再返校，许多学校改为视频授课；周边各类社区公园纷纷关闭，街道上的行人与车辆明显减少。25日晚10时起，首都华盛顿哥伦比亚特区将关闭所有“非必要营运”场所至4月24日。据美国有线电视新闻网统计，到本周末，美国至少20个州要求民众居家的政令将生效，这将涉及超过一半的美国人口。

尽管全美各地正逐渐升级社会管控措施，但美国白宫及联邦政府官员近日却多次表达了希望在4月12日之前放松防控措施，进而恢复经济活动的意愿。许多美国公共卫生专家纷纷就此发出警告，不少地方州领导人，甚至一些共和党国会议员也表达了警惕或担忧。前财长、著名经济学家劳伦斯·萨默斯在《华盛顿邮报》撰文指出，从经济和公共卫生的角度来看，过早地放弃或放松“保持社交距离”政策将是灾难性的。

伴随疫情加速蔓延，美国多地出现了医疗资源不足、联邦政府支持不力等问题，引发了媒体的普遍质疑。纽约州的相关情况最为突出。目前，该州确诊病例已经超过3万例，医院床位、呼吸机、医务人员数量都面临巨大缺口。

许多媒体报道指出，因为当地防护设备不够，奋战在一线的医务人员处境危险，且有可能造成院内感染。据美国有线电视新闻网报道，波士顿有两家医院都分别出现超过40名以上医护人员确诊。“政客”网站发文指出，由于普遍缺乏检测，医护人员往往并不知道病患是否为感染者，目前已有数名医护人员在感染病毒后去世。该报道援引华盛顿哥伦比亚特区郊区一名护士的话指出，在当地一家卫生机构，即使员工已出现新冠肺炎疑似症状，也没有把这些员工隔离。

为了缓解医疗用品缺口，美国联邦政府连日来正忙于调动更多呼吸机、口罩等物资。通用汽车、3M、福特等企业表示，将加快相关医疗物资生产。全美超过1万名国民警卫队队员已经被动员起来，帮助向受疫情打击严重地区运送物资。美国参议院25日晚通过一份2万亿美元财政刺激计划，以应对新冠肺炎疫情造成的冲击。预计众议院将在27日进行口头表决，以推动计划获得更快通过。

（本报华盛顿3月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 16 版）

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