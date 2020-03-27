欧盟同意启动西巴尔干国家入盟谈判

当地时间3月24日，欧盟成员国在欧洲事务部长视频会议上达成一致，同意启动阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判。欧盟委员会负责睦邻扩大事务的委员欧利维尔·沃尔海伊表示：“非常高兴欧盟成员国今天初步同意阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判。这是欧盟向西巴尔干国家发出的明确而又积极的信号。”

阿尔巴尼亚和北马其顿领导人当天对欧盟的相关决定表示欢迎。西巴尔干国家包括塞尔维亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、北马其顿、波黑、黑山等，其中克罗地亚于2013年加入欧盟。阿尔巴尼亚、北马其顿、黑山和塞尔维亚等国均提交了加入欧盟的申请。欧洲媒体认为，欧盟入盟标准高、程序复杂、内部立场不一，西巴尔干国家加入欧盟之路不会平坦。

多数成员国主张加强欧盟同西巴尔干国家关系。但去年10月欧盟成员国讨论阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟问题时，法国表示反对，认为欧盟扩员前应该先进行内部改革，提高入盟门槛。这一立场得到丹麦和荷兰的支持，认为在英国“脱欧”之后，立即启动扩员会给欧盟团结带来新挑战。

此次会议之前，欧盟委员会对阿尔巴尼亚和北马其顿的改革进展给出积极评估。欧委会同时修改了入盟规则，增强入盟谈判的预见性、可逆性，赋予成员国在入盟事务中更多话语权，同时敦促潜在入盟国更好完成经济、司法等改革目标。

英国《金融时报》认为，此次启动阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判表明，欧盟希望加强同西巴尔干地区国家的关系。沃尔海伊此前曾表示，吸收两国入盟是欧盟的“地缘战略投资”。欧洲对外关系委员会高级政策研究员鲁格认为，如果西巴尔干国家采取大胆改革、解决障碍，有望早日加入欧盟。

分析认为，欧盟2004年大幅扩员之后，整合情况不如预期，融合新成员的能力受到考验，英国“脱欧”让欧洲建立“日益紧密的联盟”的目标蒙上阴影，欧洲一体化的动力减弱，以上对阿尔巴尼亚和北马其顿入盟都是不利因素。加入欧盟需要满足政治、经济、社会、司法、外交、国防等领域数十项标准，对两国而言难度不小，入盟谈判可能要持续很长一段时间。

（本报布鲁塞尔3月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 16 版）

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