习近平主席26日晚在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会，结合中国抗击疫情实践经验，就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出一系列重要主张。接受本报记者采访的国际人士认为，习近平主席的重要讲话传递战胜疫情的强大信心，为各国携手抗击疫情发挥了重要引领作用。

“向世界释放合作战胜疫情的积极信号”

“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”习近平主席在重要讲话中强调团结协作的重要性。

埃及苏伊士运河大学语言学院院长哈桑·拉杰布说，目前中国国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。习近平主席出席峰会并发表重要讲话令人鼓舞。“二十国集团成员应加强团结，加紧行动，向世界释放合作战胜疫情的积极信号。”

“团结就是力量，这对全世界抗击疫情具有重要意义。”日本筑波大学名誉教授进藤荣一表示，疫情正在全球蔓延，合作抗击疫情成为国际社会普遍期待。在这一关键时刻召开峰会，有助于各国加强协调，提振国际社会战胜疫情信心。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳表示，疫情面前，任何国家都无法独善其身，必须要加强团结与协调。此次疫情让各国看到进一步加强国际合作的必要性。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯表示，疫情已蔓延至全球190多个国家和地区。面对这场全球公共卫生危机，只有正视挑战、加强合作才是应对之策。中国在抗击疫情方面积累了很多成功经验，正与其他国家交流分享、共同抗疫，值得称赞。

新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年表示，世界各国命运与共，中国在打好国内疫情防控阻击战的同时，也为其他国家提供力所能及的帮助，世界各国看到了中国的道义与担当。将疫情政治化、意识形态化，对任何国家都没有好处。此次峰会证明，以科学的态度和方式开展合作，才能更加团结，打好疫情防控全球阻击战。

西班牙《理性报》称，在疫情蔓延引发全球公共卫生危机的背景下，作为全球治理的重要平台，二十国集团承担和发挥全球领导作用尤显迫切。二十国集团成员需要通过这一平台向国际社会发出一个清晰有力的信息：二十国集团成员准备好共同合作应对疫情。

“充分展现中国负责任大国担当”

“中方秉持人类命运共同体理念，愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。”中国维护全球公共卫生安全的行动让世界各国增强战胜疫情的信心。

法国中国问题专家、巴黎第八大学地缘政治学教授皮埃尔·皮卡尔表示，疫情发生以来，中国本着公开、透明、负责任的态度发布信息，与国际社会分享经验。“中国疫情防控取得显著成效，值得其他国家学习借鉴，也为各国最终战胜疫情增添了力量。”

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩指出，中国向受疫情影响严重的国家派遣医疗专家组，向众多国家提供急需的医疗物资援助，分享在抗击疫情和控制病毒传播方面的经验，令其他国家受益颇多。同时，中国稳步复工复产，提高口罩、防护服、呼吸机等抗疫物资的产量，对打好这场疫情防控全球阻击战十分重要。

日本每日新闻社前驻德国记者村田信彦十分支持习近平主席主张的“各国必须携手拉起最严密的联防联控网络”。他说，疫情正在多国多点暴发，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。各国应携手合作，加强政策协调，采取更有力管控措施，开展有效国际联防联控，加强疫苗研发的科技攻关合作，才有可能遏制疫情蔓延。

曾在非典期间与中国同行有过密切合作的澳大利亚新南威尔士州临床病理与医学研究所所长多米尼克·德怀尔表示，在全球化时代，每一次公共卫生事件的防控都需要国际社会强有力的合作。“中国与世界分享疫情防控和诊疗经验，组织实施对89个国家和4个国际组织的抗疫援助。习近平主席在此次峰会上提议尽早召开二十国集团卫生部长会议、呼吁携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力、建议发起二十国集团抗疫援助倡议、适时举办全球公共卫生安全高级别会议等，同时还表示中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品，充分展现中国负责任大国担当。”

西班牙共产党主席森特利亚表示，中国始终秉持人类命运共同体理念，积极与世界各国分享抗疫经验，并向包括西班牙在内的许多国家提供援助，开展抗疫合作。“习近平主席在峰会上提出的重要主张，增强了国际社会抗击疫情的信心。”

“提升了国际社会对全球经济发展前景的信心”

疫情对全球生产和需求造成全面冲击。习近平主席呼吁加强国际宏观经济政策协调，“各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退”。国际人士认为，值此关键时刻，习近平主席提出的一系列重要倡议，有力提振了世界经济复苏士气。

俄罗斯财政部高级研究员谢尔盖·萨文斯基认为，疫情正对全球经济造成多方面影响，旅游业、酒店业、航空业和物流业等都因疫情蔓延遭受重创，能源市场也出现极大波动。应对上述经济金融问题，全球主要央行应协调政策，增强货币信贷政策效果，各国应交流经验共同提出经济对策，加强国际协作。

塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇表示：“疫情严重威胁全球经济发展。在确保做好防控的前提下，中国复工复产正在有序进行，为稳定全球产业链、供应链发挥重要作用，提升了国际社会对全球经济发展前景的信心。”

“中国快速恢复经济活力为全球经济发展发出积极信号。”沙特基础工业公司副董事长兼首席执行官、2020年二十国集团工商峰会主席尤素福·阿尔—拜延表示，世界各国正面临疫情带来的严峻考验。“习近平主席指出，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。我们相信，只要各国同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情，渡过难关。”

（本报北京、马德里、东京、里约热内卢、布鲁塞尔、曼谷、开罗、巴黎、华盛顿、堪培拉、莫斯科、罗马、墨西哥城3月26日电 记者王新萍、龚鸣、杨迅、姜波、刘军国、张远南、任彦、林芮、黄培昭、周輖、刘玲玲、胡泽曦、陈效卫、屈佩、韩硕、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 02 版）

(责编：岳弘彬)