二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明

前所未有的新冠肺炎大流行深刻表明全球的紧密联系及脆弱性。病毒无国界，需要本着团结精神，采取透明、有力、协调、大规模、基于科学的全球行动以抗击疫情。我们坚定承诺建立统一战线应对这一共同威胁。

我们对逝者以及全球人民面临的苦难深感悲痛。当前最紧迫的任务是应对疫情及其对健康、社会和经济等带来的复杂影响。在继续抗击新冠肺炎的同时，我们向所有一线医务工作者表示感谢与支持。

二十国集团致力于同世界卫生组织、国际货币基金组织、世界银行集团、联合国以及其他国际组织一道，在各自职责范围内采取一切必要行动以战胜疫情。我们决心通过各自和集体行动，不遗余力做好以下几方面工作：保护生命；保障人们的工作和收入；重振信心、维护金融稳定、恢复并实现更强劲的增长；使对贸易和全球供应链的干扰最小化；向所有需要的国家提供帮助；协调公共卫生和财政措施。

抗击新冠肺炎大流行

我们承诺采取一切必要公共卫生措施，争取提供足够资金来抑制此次大流行病，以保护人民，特别是最脆弱群体。我们将共享实时、透明信息，交换流行病学和临床数据，共享研发所需的物资，加强全球公共卫生体系，包括支持全面实施《国际卫生条例（2005）》。我们将扩大产能，以满足不断增长的医疗用品需求，并确保以可负担的价格，尽快向最需要的地方合理、广泛提供。我们强调面对此次全球卫生危机，负责任的公众信息传播至关重要。我们要求卫生部长分享最佳实践，并在四月的部长级会议前采取一系列二十国集团紧急行动以共同抗击此次大流行病。

我们完全支持并承诺进一步增强世卫组织在协调国际抗疫行动方面的职责，包括保护一线医疗工作者，提供医疗用品，特别是诊断工具、诊疗方法、药品和疫苗。我们承认有必要采取紧急短期举措，以加强全球应对新冠肺炎的努力。我们将与利益相关者共同努力，尽快填补世界卫生组织“新型冠状病毒战略防范和应对方案”中的资金缺口。我们承诺在自愿基础上，立即向世卫组织新冠肺炎团结应对基金、流行病防范创新联盟和全球疫苗免疫联盟提供资源。我们呼吁所有国家、国际组织、私人部门、慈善团体和个人提供捐资。

为了捍卫未来，我们承诺大幅增加防疫支出以增强各国、地区和全球应对潜在传染病暴发的准备。这将加强对所有人的保护，尤其是受传染病严重影响的弱势群体。我们进一步承诺共同增加疫苗和药品研发基金，利用数字技术并加强科研全球合作。我们将遵循有效、安全、公平、可及和可负担目标，加强包括私营部门在内的协调力度，快速研发、生产和分配诊断工具、抗疫药物和疫苗。

我们要求世界卫生组织与有关组织合作，评估大流行病防范方面的不足，并在未来几个月内向财政和卫生部长联席会议报告，以期建立关于大流行病防范和应对的全球倡议。该倡议将充分利用现有项目，延续全球防范领域工作重点，并作为一个普遍、有效、持续的筹资和协调平台，以加速疫苗、诊断和治疗的开发和使用。

维护世界经济

我们承诺竭尽所能，使用现有一切政策工具，降低此次大流行病对经济和社会造成的损害，恢复全球增长，维持市场稳定并增强经济韧性。

我们正采取迅速而有力的措施，支持经济，保护劳动者、企业，特别是中小微企业，以及受影响最严重的部门，并通过适当的社会保护措施来保护脆弱群体。我们正在向全球经济注入超过5万亿美元，以作为有针对性的财政政策、经济措施和担保计划的一部分，抵消大流行病对社会、经济和金融的影响。

我们将继续采取有力、大规模的财政支持措施。二十国集团的集体行动将扩大影响，确保连贯，形成合力。应对措施的规模和范围将重振全球经济，为保护工作岗位和恢复经济增长奠定坚实基础。我们要求财政部长和央行行长定期协调并制定《二十国集团应对新冠肺炎行动计划》，并同国际组织紧密合作，迅速提供适当的国际金融援助。

我们支持各国央行根据授权采取特别措施。各国央行已采取行动支持信贷流向家庭和企业，增强金融稳定，以及加强全球市场流动性。我们对央行扩大货币互换额度表示欢迎。我们还支持为确保金融体系持续支持经济而采取的监管措施，并欢迎金融稳定理事会宣布协调此类措施。

我们欢迎国际货币基金组织和世界银行尽最大程度运用各种工具支持有需要的国家，作为全球协调行动的一部分，并要求它们定期向二十国集团更新此次大流行病的影响，汇报应对举措及政策建议。我们将继续应对低收入国家因疫情导致的债务脆弱性风险。我们还要求国际劳工组织和经合组织监测大流行病对就业的影响。

应对疫情对国际贸易造成的干扰

为满足民众所需，我们将努力确保重要医疗用品、关键农产品和其他商品和服务的正常跨境流动，并努力解决全球供应链中断问题，从而保障全人类的健康和福祉。

我们承诺继续共同努力促进国际贸易，协调应对措施，避免对国际交通和贸易造成不必要的干扰。旨在保护健康的应急措施将是有针对性、适当、透明和临时的。我们要求贸易部长评估大流行对贸易的影响。

我们重申实现自由、公平、非歧视、透明、可预期和稳定的贸易投资环境以及保持市场开放的目标。

加强全球合作

我们将同一线国际组织，特别是世界卫生组织、国际货币基金组织、世界银行以及多边和区域开发银行一道，迅速果断开展合作，部署强有力、协调一致、快速的一揽子金融计划，并填补各自政策工具箱中的空白。我们已准备好加强全球金融安全网。我们呼吁这些组织进一步协调行动，包括通过与私营部门的协调，以支持新兴国家和发展中国家应对新冠肺炎带来的卫生、经济和社会冲击。

我们对各国特别是发展中国家和最不发达国家，尤其是非洲和小岛国，面临的严峻挑战深表关切。这些国家的卫生体系和经济恐难以应对挑战。我们同样对难民和流离失所者面临的特殊风险深表关切。我们认为加强非洲卫生防御是提升全球卫生韧性的关键。我们将加强能力建设和技术援助，特别是对高危群体。我们准备好调动更多发展和人道主义资金。

我们要求有关高级别官员密切协调，支持全球应对疫情影响的努力，包括根据各国法规采取适当的边境管理措施，并在必要时为撤回公民提供协助。

我们珍视为保证人民健康而推迟举行大型公共活动的做法，特别是国际奥委会关于将奥运会调整至不晚于2021年夏季举行的决定。我们赞赏日本决心完整举办2020年东京奥运会和残奥会，以此象征人类的坚韧不拔。

我们准备好迅速应对，并根据需要进一步采取行动。我们愿根据形势需要再次召集会议。应对疫情比以往任何时候都更需要全球行动、团结和国际合作。我们坚信，通过密切合作，我们必将战胜困难。我们将保护人类生命，恢复全球经济稳定，并为强劲、可持续、平衡和包容性增长奠定坚实基础。

（新华社利雅得3月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 02 版）

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