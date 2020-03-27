中国援助印尼抗击新冠肺炎疫情首批物资运抵雅加达

3月26日晚，印尼政府工作人员在雅加达苏加诺·哈达国际机场清点中国政府援助物资（人民网记者 徐伟 摄）

人民网雅加达3月26日电（记者徐伟）3月26日晚，中国政府援助印尼政府抗击新冠肺炎疫情首批医疗物资顺利运抵该国首都雅加达苏加诺·哈达国际机场。来自印尼国家抗灾署、印尼海关等政府部门工作人员联合对相关物资进行清点，印尼国家抗灾署官员对中国援助物资之举表示感谢。

据了解，当晚运抵雅加达的是首批中国政府援助印尼政府物资，规模约有1吨，未来几天内将有更多援助物资会陆续运抵印尼。记者在现场看到，印尼政府工作人员清点的援助物资中包括新冠肺炎病毒快速检测试剂盒、医用口罩、防护服和便携式呼吸机等。

印尼国家抗灾署官员费雷迪在接受人民网记者采访时表示，随着新冠肺炎疫情的不断发展，印尼政府在抗击疫情过程中面临与日俱增的压力，真诚感谢中国在这一时刻提供医疗物资援助。“有了中国援助的检测试剂盒，印尼政府将能够进一步扩大新冠肺炎检测规模，这对控制疫情扩散至关重要，”费雷迪说。

截至记者发稿时，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至893例，出现78例死亡病例。据报道，面对日益严峻的新冠肺炎疫情，印尼当地医疗机构正面临医疗物资短缺等困难。

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