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专访中国驻意大利大使李军华：中意两国人民始终相互理解、并肩作战

徐豪

2020年03月26日23:39  来源：中国报道
 
原标题：专访中国驻意大利大使李军华：中意两国人民始终相互理解、并肩作战【大使谈抗疫】

　　意大利民事保护部门的统计数据显示，截至当地时间3月23日18时，意大利累计新冠肺炎确诊病例升至63927例，累计死亡病例6077例，治愈病例7432例。意大利总理孔特近日表示，意大利正面临二战后最严峻的危机。

　　中国疫情暴发时，意大利民众不仅声援中国，而且向中方捐赠了医疗物资。如今，中国不仅克服困难向意方提供口罩等医疗物资援助、加大力度向意出口急需的物资和设备，还分批派出医疗专家组赴意大利协助意方抗击疫情。在社交媒体上，许多意大利网友在中国使馆的官方脸书主页纷纷留言“Grazie”(意为“谢谢”)，比红心向中国表达谢意。

　　3月24日，中国驻意大利大使李军华接受《中国报道》记者专访表示，疫情暴发以来，中意双方在各层面保持着密切沟通与协作，形式多样、内容丰富、收效显著。中意两国人民始终相互理解、并肩作战，用实际行动生动诠释了“大爱暖人心，患难见真情”。

△ 2010年“中意文化节”时，罗马斗兽场上以灯光打上“中意友谊”四字隶书。

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　　中国报道：新冠肺炎疫情在全球蔓延，全球公共卫生安全面临重大挑战。目前意大利疫情形势严峻，从10日开始已经实行全国范围的“封城”隔离举措。这会对中意两国的交流造成哪些影响?

　　李军华大使：新冠肺炎疫情正在全球多点暴发、快速蔓延，意大利等部分欧洲国家的情况尤为严重，引发多国公共卫生危机，产生了一系列经济、社会影响。前所未有的疫情确实给中意两国交流造成了很多困难。比如，双方原先商定的一系列文旅年活动不得不延期、调整。两国商贸交往也受到诸多限制。但是我们看到，病毒无情，人间有爱。

　　中意两国人民没有被疫情吓倒，始终相互理解、并肩作战，用实际行动生动诠释了“大爱暖人心，患难见真情”。我相信，疫情之危可以转化成合作之机，彼此携手战胜疫情之后，中意全方位合作将迎来更加广阔的前景。

△ 3月23日，在意大利博洛尼亚街头，警察检查人们出行的“自我声明”。图/新华社

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　　中国报道：中国派往意大利的医疗专家组，已经分多批抵达，支援意大利新冠肺炎疫情防控工作，您对此如何评价?中意两国在应对新冠肺炎疫情方面相互有哪些交流、合作?

　　李军华大使：前不久，习近平主席在同意大利总理孔特通电话时强调，我们将急意方之所急，向意方增派医疗专家组，并尽力提供医疗物资等方面的援助。中方第三支医疗专家组将于3月25日抵意，同时还携带了大量医疗设备物资。中国的及时驰援得到了意政府和人民的高度赞赏和由衷欢迎。这无疑是中意两国人民患难与共、守望相助的最佳写照，也体现了人类命运共同体理念的生动内涵。

　　疫情暴发以来，中意双方在各层面保持着密切沟通与协作，形式多样、内容丰富、收效显著。最初，意大利民众不仅声援中国人民抗疫努力，而且向中方捐赠了医疗物资，“加油武汉”一瞬间成为意方向中国喊出的最响亮口号。意疫情加剧后，中方各界纷纷伸出援手，捐赠大量急需的医疗设备和物资。武汉同济医院专家与罗马和米兰的专科医院视频连线，共商诊治方案。中方医疗专家组陆续抵意后，即与意卫生部、红十字会等对接，前往疫情严重地区交流防疫、救治经验。许多中国普通民众向意民众齐声高喊“Forza Italia!”(意大利加油)。这些都构成了两国民心相通的新佳话。

　　△ 3月18日，在意大利米兰的马尔奔萨机场，意方人员与第二批中国抗疫医疗专家组成员一起合影。第二批中国抗疫医疗专家组一行13人当日抵达米兰马尔奔萨机场，随机携带了呼吸机、双通道输液泵、监护仪、检测试剂等9吨中方捐助的医疗物资。图/新华社

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　　中国报道：意大利有为数众多的华侨华人和留学生，随着疫情越来越严重，会对他们在当地的工作、学习和生活造成影响。驻意使馆对此有哪些举措来应对?

　　李军华大使：在意大利生活着超过30万的中国公民。“外交为民”是驻外使领馆理念和职责。面对疫情，维护每位海外中国公民的健康和安全是我们工作的重中之重。疫情加剧后，驻意使领馆及时多次发布各类提示，介绍意政府防控举措、居家隔离方法及个人防护知识等。我们要求意方尽力保障在意中国公民的健康和安全，确保患者得到及时救治，并设法与每位确诊患者保持联系。使领馆还推荐国内的远程医疗问诊平台，帮助侨胞居家开展诊疗咨询。中国医疗专家组抵达后，使领馆邀请他们通过互联网直播为旅意侨胞、留学生讲解疫情防控知识，广受欢迎。

　　中国在意留学生是我们尤为关注的群体。疫情暴发之初，使领馆就与全意40余个学联加强联系，要求每日“零报告”，并商定了有针对性的留学生确诊处置预案。使领馆还多次同意方教育和卫生部门沟通专门介绍同学们的关切，尽量缓解他们面临的实际困难。近期，使领馆向全部学联寄送“健康包”，为有需要的同学分发口罩和预防药物。

　　总之，我们会和旅居当地的同胞们始终相伴，共同应对挑战，携手渡过难关。

△ 3月21日，在意大利罗马附近的奥斯蒂亚，写着“一切都会好起来”的横幅挂在阳台上。图/新华社

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　　中国报道：意大利是首个拥抱“一带一路”的G7国家，疫情会不会对两国“一带一路”合作带来影响?疫情面前，“一带一路”朋友圈如何互助合作?

　　李军华大使：意大利是中国的全面战略伙伴，也是首个与我们签署共建“一带一路”合作文件的西方大国，双方合作保持着良好发展势头。当前，意大利疫情形势严峻，中国人民和政府积极伸出援手，坚定支持意大利打赢抗击疫情防控的战斗。这次疫情让所有人看到，人类是一个命运共同体，世界没有健康、安全孤岛。面对全球性挑战，只有各国并肩努力，才能有效应对。相信通过此次全球战“疫”行动，“一带一路”倡议的各项合作将进一步深化，政府间政策沟通和人民间民心相通的作用将得到进一步放大。中方也愿同“一带一路”所有沿线国家加强团结，朝着“健康丝绸之路”的方向共同努力。

　　△ 2020年是中意建交50周年，中意文化和旅游年大幕开启，两国关系发展进入新节点。面对新冠肺炎疫情爆发，中国举国上下正全力抗击疫情。在这特殊的时刻，当地时间2月13日晚，意大利总统马塔雷拉在总统府举办2020意中文化和旅游年特别音乐会，并通过意大利国家电视台现场直播，向中国人民传达意大利人民的友好情谊，同时也向意大利社会表明开放包容、摒弃恐慌与歧视的强烈信号。图/意大利驻华使馆

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　　中国报道：2020年，中意两国迎来建交50周年，也是“中国意大利文化和旅游年”。“困难是暂时的，友谊是长久的。”您如何展望未来两国关系?

　　李军华大使：在中国抗疫的关键阶段，意大利总统举办的专场声援音乐会不期而至，中国民众反响热烈。在意大利应对疫情最艰难之时，中国医疗专家和物资“逆行而至”，受到意大利民众普遍欢迎和交口赞扬。许多网友纷纷在使馆社交媒体点赞致谢，我们还收到了大量来自意各界的感谢电话、邮件。疫情对中意两国都是一次严峻的考验，但两国人民践行和见证了守望相助、同舟共济。我相信，此次中意携手抗疫，为新时代两国关系赋予了新内涵，也向世界展示了相互合作、共克时艰的重要性、必要性和有效性。

　　今年是中意建交50周年，也是中意文化和旅游年。两国共同战“疫”，为纪念建交50周年，推进两国文化交流、旅游合作赋予了特殊意义，两国友好关系的史册中也会添加特殊的篇章。相信迎来战胜疫情后，两国人民的彼此情感将更加深厚，两国合作成果也将更加丰硕。

(责编：冯粒、曹昆)
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