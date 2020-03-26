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外交部、国家移民管理局:暂时停止持有效中国签证、居留许可的外国人入境

2020年03月26日23:22  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京3月26日电 外交部官方网站26日发布公告称，暂时停止持有效中国签证、居留许可的外国人入境。

公告表示，这是中方为应对当前疫情，参考多国做法，不得已采取的临时性措施。中方愿与各方保持密切沟通，做好当前形势下中外人员往来工作。中方将根据疫情形势调整上述措施并另行公告。

以下为公告全文：

中华人民共和国外交部、国家移民管理局

关于暂时停止持有效中国签证、居留许可的

外国人入境的公告

鉴于新冠肺炎疫情在全球范围快速蔓延，中方决定自2020年3月28日0时起，暂时停止外国人持目前有效来华签证和居留许可入境。暂停外国人持APEC商务旅行卡入境。暂停口岸签证、24/72/144小时过境免签、海南入境免签、上海邮轮免签、港澳地区外国人组团入境广东144小时免签、东盟旅游团入境广西免签等政策。持外交、公务、礼遇、C字签证入境不受影响。外国人如来华从事必要的经贸、科技等活动，以及出于紧急人道主义需要，可向中国驻外使领馆申办签证。外国人持公告后签发的签证入境不受影响。

这是中方为应对当前疫情，参考多国做法，不得已采取的临时性措施。中方愿与各方保持密切沟通，做好当前形势下中外人员往来工作。中方将根据疫情形势调整上述措施并另行公告。

特此公告。

中华人民共和国外交部

国家移民管理局

2020年3月26日

(责编：岳弘彬、刘军涛)
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