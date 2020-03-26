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驻加纳大使：病毒无国界 坚决反对污名化

2020年03月26日21:59  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿克拉3月25日电（姜宣、周玥晗） 24日，驻加纳大使王世廷接受加纳最大报纸《每日写真报》记者多琳·安多专访，驳斥疫情源于中国论，坚决反对污名化，呼吁停止对中国人的偏见，并介绍中国为全球抗击疫情所作贡献。有关内容如下：

记者：新型冠状病毒是否发源于中国？

王大使：关于病毒源头的问题，这是一个科学的问题，需要听取科学和专业的意见，应该让科学家来回答。此次疫情虽然首先在中国大规模暴发，但这并不意味着病毒源头在中国。世界卫生组织表示，对于病毒源头现在还没有定论。在这种情况下，将病毒源头归咎于中国是信口开河、妄下结论，完全是出于政治目的，对各国抗击疫情没有任何帮助，反而会制造恐慌和歧视。

记者：病毒首先在中国暴发，中国是否应该为全球大流行负责？

王大使：首先我想说，中国不仅不应为全球大流行负责，而且为阻断疫情传播做出了巨大贡献。新冠肺炎的冲击不分国界，不分社会，不分政治制度，不分文化价值观，疫情面前，人人平等。让一个国家为人类共同的敌人负责，不仅闻所未闻，而且极不负责任。新冠肺炎疫情发生后，中国立即采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施抗击疫情。我们封城，隔离确诊和疑似病例。全中国14亿人响应政府号召，足不出户居家隔离至少三周甚至更长时间，做出了巨大牺牲，这需要多大的毅力与勇气！中国人不出家门，不出国门，有效斩断了传播链。在中国大多数民众将隔离视为公民义务的同时，有些国家却在疫情之初反过来指责中国措施过于严格和激进。当数百万人的生命健康受到威胁时，为了多数的利益，为了全人类的利益，必须以切实和严格的举措来应对疫情。事实上，中国一方面成功避免了数百万人感染，另一方面也为全世界抗击疫情赢得了宝贵的时间。

记者：有人高调宣称新型冠状病毒是“中国病毒”，您怎么看？

王大使：一些政客把新冠病毒同中国相联系，这是对中国搞污名化，把疫情政治化，我们对此强烈愤慨、坚决反对。2015年5月，世界卫生组织发布传染病命名规则，明确规定不得以地理方位等对传染病进行命名，坚决反对将病毒同特定的国家和地区相联系，国际社会更是反对搞污名化。2009年H1N1流感大流行始于北美，我们也没有把它称作北美流感。现在，有个别政客故意使用这种种族主义称呼，其深层目的是推卸责任、转移国内矛盾。我想提醒大家的是，每当人类面临共同挑战，总会出现这样不负责任的做法，而其所掀起的仇恨和相互攻讦，将为国际社会埋下危险的种子。希望大家都能理性看待疫情，停止“指责游戏”，携起手来，共同努力，只有这样才能战胜疫情。

记者：不知您是否注意到Whatsapp上有视频称“中国政府杀死2万多名新冠病毒感染者以阻止疫情扩散”“中国警察当街射杀新冠病毒肺炎患者”。也许您能做出适当解释，以便让更多人知道真相。

王大使：这完全是荒谬的，任何有正常思维的人都不会相信这个彻头彻尾的虚假消息。这个消息不值一驳，但散布这个假消息的人居心叵测。这完全是无中生有的阴谋论，是利用人们对病毒的恐惧和对中国的偏见制造出来的，其目的是诋毁中国。但凡对中国稍有了解的人都不会相信这一谎言。在中国有数万加纳公民，但无一人感染新型冠状病毒、更无一人因此死亡。这不是因为感染者被杀，而是因为他们在中国得到了很好地保护。我不知道传播这些假消息的人是谁，但我知道他们比病毒更可怕。

记者：现在非洲确诊病例过千，加纳也发现了19例，其中有无从中国输入的病例？

王大使：据我所知，在非洲的确诊上千名病例中，只有1例来自中国，也就是加纳的这1例，其他都来自中国以外地区。这一事实说明：第一，中国采取的疫情防控举措是卓有成效的;第二，中国有效阻断了病毒传播链，为其他国家防疫赢得了时间。因此大家不要对中国人有偏见，也不要产生恐慌情绪。就目前形势来说，中国是世界上最安全的国家。因为作为一个14亿人口的大国，中国已连续数天无本土确诊病例，每天出现几例也都是输入性病例。

记者：中国将如何帮助加纳和世界其他国家抗击疫情？

王大使：人类只有一个地球，我们是命运共同体，我们是一个大家庭。迄今为止，中国已向世界一百多个国家提供不同形式的抗疫援助。鉴于欧洲的疫情目前最为严重，我们向部分欧洲国家派去了医疗队，提供了大批医疗物资援助。中国政府宣布将为非洲国家紧急空运一批防疫物资，包括加纳。另外，马云宣布将向非洲54国每一国家捐赠10万个口罩、1000件防护服、1000个防护面罩及2万个检测试剂盒，共计600万只口罩、110万个试剂盒、6万套防护服、6万个防护面罩。中国驻加纳使馆正在紧急协调中国政府援助加纳物资的发运工作。由于目前许多航班都已停飞，有关空运安排也面临巨大挑战，但我们会尽最大努力。除提供物资援助外，中国愿与加纳继续加强联动，分享诊疗方案和防护方案，深化医疗合作，帮助加纳提升抗击疫情能力。

记者：您如何评价加纳政府的应对举措？

王大使：我们高度肯定和赞赏加纳政府的应对举措。加纳发现确诊病例前，加纳政府就采取了一系列举措，比如划拨专项经费、指定定点诊疗机构、进行国民卫生教育、储备医用物资等。疫情发生以来，总统多次发表电视讲话，及时向民众介绍有关情况，并迅速采取各项有力措施，及时诊断、收治确诊和疑似病患。加纳政府采取的有力措施有效减缓了疫情传播，值得肯定，我们对此表示支持。我们希望加纳尽早战胜疫情，我们也有信心加纳肯定会取得这次抗击疫情的胜利！

(责编：于洋、杨牧)
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