多国人士：中国展现大国担当 彰显人类命运共同体理念

人民网北京3月26日电 据央视《新闻联播》26日消息，多国人士表示，在抗击本国疫情的同时，中国积极分享信息，开展国际合作，展现负责任大国担当，践行了构建人类命运共同体的理念。

25日，我国派出的第三批抗疫医疗专家组携带捐赠的救治物资和防护用品抵达意大利米兰。本批医疗专家组将主要在意大利托斯卡纳大区协助当地应对疫情。

25日，中国政府将援助伊朗医疗物资转交给伊朗方面，伊朗官员表示，中国在有效遏制疫情的同时向世界伸出援手，用实际行动展现出大国责任与担当。

25日，由中国专家团队协助建设的“抗击新冠肺炎疫情核酸检测实验室”在伊拉克首都巴格达揭牌，并正式投入使用。这将显著提升伊拉克对于新冠病毒的检测能力。

在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会召开之际，国际人士期待习主席在峰会上分享中国抗击疫情经验。

世卫组织东地中海区域办事处负责人艾哈迈德·曼达里表示，习近平主席出席峰会，分享中国疫情防控经验，传递战胜疫情信心，对于建立“人人有责、人人共享”的区域公共卫生事业体系很有帮助。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，面对疫情的迅速蔓延，世界深刻认识到中国提出的人类命运共同体理念的现实意义。这一理念富有远见，在各国抗击疫情的当下，为世界提供了新思维方式，传达了巨大的希望。

(责编：曹昆)