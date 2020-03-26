驻欧盟使团团长：中欧携手共战疫情不应被政治化

人民网布鲁塞尔3月26日电 （记者 任彦）中国驻欧盟使团团长张明大使26日在《布鲁塞尔时报》网站等多家媒体发表署名文章《中欧携手共战疫情不应被政治化》，文章称，面对疫情，中国和欧盟选择坚定地站在一起、共迎挑战。

文章指出，患难见真情。在中国抗疫的关键时刻，欧盟、成员国和欧洲人民给予了道义支持，伸出了援助之手，我们心怀感激。当欧洲抗疫形势日趋严峻之时，中国感同身受，第一时间向欧方致以真诚慰问，并在国内抗疫与生产仍面临挑战、医疗物资有限的情况下，克服困难向欧方提供力所能及的支持，仅在中央政府层面就向欧盟及有关成员国捐赠了包括医用口罩、护目镜、防护服等在内的大量防护物资以及呼吸机等重要设备。中国地方政府、慈善组织、企业商会自发通过各种途径向欧方捐赠物资，在欧华人华侨也以各种形式积极支持当地抗疫。意大利前总理、欧盟委员会前主席普罗迪说：“你们的捐赠发出了团结和友谊的信号，我期待大家更加明白在这个世界上我们命运与共。”

张明大使在文章中表示，中国在抗疫中付出了巨大牺牲，也获得了宝贵的经验，我们把这些经验视为各国借以避免更多牺牲的共同财富。中方也通过中欧应对新冠肺炎疫情联合专家组机制多次以视频会方式分享抗疫信息，更派出医疗队驰援欧洲。

文章强调，病毒不区分种族或国界，帮助别人就是帮助我们自己。一些人将中国人或是欧洲人与病毒挂钩，既是对科学的藐视，也是对生命的亵渎。我们与病毒的斗争也无关社会制度或地缘政治。一些人质疑中方的动机，将疫情政治化，无疑也是狭隘而有害的。唯有超越政治、摒弃偏见的国际合作，才能更好地维护各国人民的生命和健康安全。

文章认为，疫情这面镜子，照出中欧关系的本质是合作，是伙伴。依托长期以来形成的沟通渠道和合作机制，中欧正在加强疫情信息共享、防控经验交流，积极探讨在诊疗方案制定、药物疫苗研发等领域开展合作，为最终战胜疫情而携手努力。疫情同样也折射出中欧合作的全球意义。作为多边主义的支持者和维护者，中国和欧盟都认为面对全球性挑战，需要共担责任而非推脱卸责，需要共克时艰而非以邻为壑。二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会即将召开，我们应当引领和推动国际团结合作，补齐此次疫情暴露出的各种短板，共同寻求维护全球卫生安全的长久之策。

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