工商银行米兰分行向意大利抗击新冠肺炎疫情捐款10万欧元

人民网罗马3月26日电 （记者 韩硕）在意大利应对疫情最艰难之时，中国医疗专家和物资“逆行而至”，践行和见证了守望相助、同舟共济。3月24日，中国工商银行米兰分行向米兰San Paolo医院和Niguada医院捐款10万欧元，支援意大利抗击新冠疫情，携手助力疫情防控。

眼下，昔日安静祥和的亚平宁半岛已经被新冠病毒侵害，意大利目前已经成为欧洲乃至全球疫情最为严重的国家。由于患者急剧暴增，意大利尤其是灾情最严重的伦巴第大区医疗系统面临前所未有的压力和挑战，医护人员超负荷工作，感染人数居高不下。

严峻的新冠肺炎疫情和医护人员的巨大牺牲牵动着工行人的心。工行人始终感同身受。工商银行在行动！米兰分行第一时间履行社会责任，首先动用为员工储备的480个FFP2口罩，第一时间对急需物资的米兰尼瓜尔达医院进行紧急捐赠。这是该所医院收到的第一批捐赠。随后在中国驻意大利大使馆和驻米兰总领馆的大力协助支持下，在总行总部的积极推动下，在短短两天时间，就将10万欧元善款驰援捐赠米兰市的圣保罗医院和尼瓜尔达医院，用于发放奖金和津贴给一线奋战的医生和护士。捐赠活动得到了两所医院的诚挚的感谢和热烈的回应。他们在感谢信上写到“非常感谢工商银行对我们医院、员工和患者的支持和帮助，你们给予我们了非常重要的捐献。我们会尽我们最大的努力去遏制病毒传播，让人们迅速回到从前的正常生活。疫后我们特别希望见到工行的代表和所有给与巨大帮助的中国人，当面致谢”。

“我们是同海之浪、同数之叶、同园之花”，工商银行自2011年进入意大利后，始终把履行社会责任和服务当地社会作为最重要的己任。这次捐赠活动，用实际行动生动诠释了“大爱暖人心、患难见真情”，也是两国民间患难与共、守望相助的最佳写照，体现出了人类命运共同体理念的生动内涵。

意大利是首个与中国签署共建“一带一路”合作文件的西方大国，也是工商银行在欧洲最重要的市场之一。自意大利新冠肺炎疫情逐渐蔓延伊始，工商银行就充分认识到意大利疫情防控形势的严峻性、复杂性，主动展现国际大行担当，迅速以各种方式对在意大利开展捐赠。同时，加强与驻华使馆、非盈利性慈善组织、各地红十字会的沟通联系，联动境内境外各家分行，力争最快响应意大利物资需求，履行好社会责任。除本次捐款外，工商银行捐助的抗疫物资也将很快运抵意大利。工商银行将继续积极主动承担起守望相助的社会责任，与意大利人民一起齐心协力打赢这场疫情防控战。

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