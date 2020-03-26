新加坡追加480亿新元 助国民渡过疫情难关

人民网3月26日曼谷电（记者 林芮）新加坡副总理兼财政部长王瑞杰3月26日在国会发表2020年追加预算案声明，宣布推出总值超过480亿新元（一新元约合5人民币）的援助措施，帮助国民度过疫情难关。

加上上月财政预算案声明中拨出的64亿新元，新加坡政府目前共拨出近550亿新元帮助国民应对新冠肺炎疫情。这约等同于新加坡国内生产总值的11％。

王瑞杰表示，随着新冠肺炎疫情迅速升级，新加坡经济受到影响，其中航空和旅游业受到重创，餐饮、零售、陆路交通、制造业和批发贸易也受到冲击，故推出追加预算案。王瑞杰指出，追加预算案主要有三大目的：一是保住国民工作；二是帮助企业继续经营下去；三是加强经济和社会韧性，为复苏作准备。

具体措施包括：为企业员工提供25%的薪资补贴；自谋职业者在9个月内每月可领取1000新元补助；低收入员工包括自谋职业者将获得3000新元现金补贴；所有年满21岁的新加坡公民根据情况可获得900新元、600新元或300新元补贴；公共部门将在来年创造约1万个新工作岗位；符合条件的商业房地产业主今年无需缴纳房地产税；为旅游业每名在职本地员工提供每个月3450新元的薪资补贴，并拨出9000万新元重振旅游业；再拨出9500万新元，为受影响的出租车司机提供长期援助等。

王瑞杰表示，航空旅游业在疫情中受到重创，淡马锡控股将出手挽救新加坡航空公司。所有航空、旅游业从业人员将获得最高达75%的薪资补贴。

王瑞杰指出，追加预算案声明将使新加坡新财年整体预算赤字从109.5亿新元增至392亿新元。目前新加坡政府已获得新加坡总统哈莉玛的原则性批准，将动用多达170亿新元的国家储备金，用于支付部分措施所需款项。

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