南非于26日晚进入全国封锁 将部署国防军协助开展工作

人民网约翰内斯堡3月26日电（王磊）为了遏制新冠肺炎疫情，南非将于26日晚23时59分进入为期21天的全国封锁状态。

南非交通部长姆巴鲁拉(Mbalula)宣布，在全国封锁期间，公共交通将只在特定时段、面向特殊人群开放。类似城铁、火车等长途运输工具将停运。此外，自驾出行的人必须证明自己符合规定。全国封锁期间到期的驾照将在全国封锁结束后 14个工作日内视为有效。

南非警察部长塞莱则表示，所有在全国封锁期间违反有关规定的人都将被处以6个月监禁或罚款。此前，已有两名不遵守医嘱进行隔离的确诊患者被起诉谋杀未遂。

国防部长恩卡库拉（Nosiviwe Mapisa-Nqakula）表示，将于26日开始部署国防军（SANDF），他们主要负责协助边境守卫，提供医疗服务，以及支持警方实施全国封锁。“在卫生部的指导下，全国封锁期间国防军将确保没有非授权入境，并通过卫生从业人员向公众提供卫生服务。” 恩卡库拉说。

南非通信与数字技术部部长斯特拉·恩达贝尼－亚伯拉罕斯（Stella Ndabeni Abrahams）则表示，将在全国封锁期间与基础教育部合作为孩子们提供虚拟课堂教学。

南非央行（SARB）宣布将采取多项措施确保资金流动，例如在二级市场购买数量不定的政府证券或债券，包括发展资本、风险投资等。与此同时，央行还将印刷更多的钞票。受此影响，南非兰特兑美元上涨至17.36。

(责编：于洋、杨牧)