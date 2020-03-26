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泰国向中国求助却又向美国出口口罩？泰国驻华使馆回应

2020年03月26日18:35  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京3月26日电 （记者 暨佩娟）针对网传“泰国向中方请求医疗物资援助后又向美国出口大量口罩”引发读者误解一事，泰国驻华大使馆26日发布声明，就事实真相做出澄清，称“泰国存在部分前来投资、把泰国作为口罩生产基地、将生产的口罩运回自己国家/第三方国家进行销售的外国企业”，“这部分口罩不可以在泰国国内销售（因为是版权商品）”。

以下是声明原文：

就中国多家线上媒体报道称“泰国向中方请求医疗物资援助后又向美国出口大量口罩”以致在中国网络环境中广泛引发读者误解一事，泰王国驻华大使馆就事实真相作以下说明：

1. 新闻报道的内容存在差异，且未指出部分事实：（1）在中国表示中方有能力给予帮助的基础上，泰国政府接受了中国的医疗物资援助；（2）在中国遭受新冠肺炎疫情严重影响期间，泰国向中国捐赠了资金及包括口罩在内的医疗物资和设备，以援助医护人员和受新冠肺炎影响的人民，不过在那段期间，其实泰国也已开始面临医疗物资尤其是口罩短缺的情况，但泰国依然基于中泰紧密关系和人道主义精神对中国施以援助。

2. 随后，泰国的新冠肺炎疫情日益严重，导致口罩等医疗物资匮乏，泰国政府竭力采购并加大了口罩生产力以保障泰国内需。但由于口罩需求量持续上升，故仍处于短缺状态，因此中国政府作为泰国的老朋友和全面战略合作伙伴，向泰国表达了友好心意并施以援手，给泰国捐赠了医疗物资，并协调沟通让泰国能从中国采购更多的医疗物资和原材料。泰方十分感谢，泰国卫生部将把中方捐赠的医疗物资分发至泰国医护人员手中。

3. 至于泰国将部分口罩出口至国外一事，是因为泰国在近几十年来开放接受外商投资，因此在泰国存在部分前来投资、把泰国作为口罩生产基地、将生产的口罩运回自己国家/第三方国家进行销售的外国企业，尤其是以代工生产或称OEM（Original Equipment Manufacturer ）的生产形式居多，所以导致这部分口罩不可以在泰国国内销售（因为是版权商品）。而且多家公司还享受泰国投资促进委员会（BOI）的优惠政策，获得了零关税进口原材料进行生产并出口的权利（如果在国内销售则不会享有上述权利）。因此，在泰国国内口罩短缺的情况下，泰国准许上述口罩生产公司将口罩出口到国外一事，是按上述提及的法律承诺实施的。

泰王国驻华大使馆

2020年3月

(责编：于洋、杨牧)
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