外交部：破坏战“疫”合作的行为，毫无道德

人民网北京3月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：3月25日0-24时，中国境内新增治愈出院病例401例，截至3月25日24时，中国境内累计治愈出院病例74051例。

澎湃新闻记者：据报道，3月25日七国集团外长举行视频会议，美国务卿蓬佩奥在会后记者会上继续攻击中国政治制度，并再次将新冠病毒称为“武汉病毒”。中方对此有何评论？

耿爽：我们对蓬佩奥上述言行予以强烈谴责。

正如中方多次指出，新冠病毒溯源问题是个复杂的科学问题，需要听取科学、专业的意见。世界卫生组织和国际社会都明确反对将病毒与特定国家和地区相联系，反对借此搞污名化。世卫组织和国际社会也都高度肯定中国的抗疫工作。然而，这个美国政客却执意逆国际共识而动，继续对中国搞污名化、诋毁抹黑中方抗疫努力，企图借此转移视线、转嫁责任，用心极其险恶。

必须指出，当前新冠肺炎疫情肆虐全球，美国国内疫情日益恶化。如果这个时候还不把精力用于自己本国的疫情防控，用于为国际抗疫合作营造气氛，反而一再挑起政治争端，破坏国际抗疫合作，这种政客还有什么道德可言？

全世界人民都看得非常清楚，正是在中国共产党领导下，中国人民赢得了独立、自由和解放，在国家建设中不断取得辉煌成就；也正是在中国共产党领导下，中国人民万众一心、迅速行动，在这场抗疫斗争中取得了积极成效，为全球疫情防控争取了宝贵时间、作出了重要贡献。这些早已经是有目共睹的事实。

我们奉劝这个美国政客不要在错误的道路上越走越远，否则，只会进一步暴露他的虚伪和不良用心，只会进一步激起中国人民和世界各国人民的愤慨和反对。

法新社记者：还是关于蓬佩奥有关言论的问题。蓬佩奥表示，G7外长同意他关于中国在新冠肺炎疫情问题上发动“假消息运动”的说法。中方对此有何评论？

耿爽：我刚才在回答澎湃新闻记者提问时已经阐述了中方立场。

关于你的问题，我可以再多说两句。新冠肺炎疫情发生以来，中方采取了最全面、最严格、最彻底的举措，防控工作取得了积极成效，为世界范围的抗疫斗争作出了重要贡献。中方也始终本着公开、透明和负责任的态度，同包括七国在内的有关国家与国际组织及时分享疫情信息，保持密切沟通，积极开展合作。中方的所作所为得到了国际社会的普遍赞誉。

我们敦促美方尊重客观事实，尊重国际公论，停止将疫情政治化，停止攻击抹黑中国。我们多次说过，美方当务之急是做好自己的事情，做好本国国内的疫情防控工作，同时为国际抗疫斗争发挥建设性作用。在这个时候，试图转移视线、转嫁责任，根本于事无补。

日本广播协会记者：北海道教育大学袁克勤教授回国后一直失联，有些人担心他可能被抓了。你能否介绍有关情况？

耿爽：袁克勤是中国公民，因涉嫌间谍犯罪，被中国国家安全部门依法审查，其本人对犯罪事实供认不讳。该案事实清楚、证据确凿，已被移送检察机关审查起诉，目前在依法办理中。办案机关充分保障了袁克勤的各项诉讼权利。

路透社记者：美国总统特朗普昨日称，世卫组织一直偏袒中国。中方对此有何评论？

耿爽：新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织作为国际卫生领域最权威、最专业的机构，为协调世界范围内的抗疫斗争和防疫合作作出了巨大努力。他们的工作得到了国际社会的普遍认可和广泛赞誉。我们支持世卫组织在下一步的国际卫生合作中继续发挥重要作用。

(责编：于洋、杨牧)