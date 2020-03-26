守望相助、同舟共济，携手打造人类卫生健康共同体

千百年来，人类经历了无数困难和挑战，积累了丰富的应对经验。正如欧亚地区国家老百姓常讲“真正的朋友在患难时才能被看清”巴基斯坦朋友常说“患难见真情”，各国人民风雨同舟，团结协作，就是战胜各类风险挑战的“法宝”。

今年1月，一场突如其来的新冠肺炎疫情波及神州各地。在中国人民全力抗击疫情的关键时刻，欧亚及南亚地区国家政府和人民向中方伸出援手，各国领导人纷纷来函来电支持中方抗疫举措，一批批医疗物资火速运抵中国，让中国人民感受到欧亚和南亚国家人民的真挚热忱。那一刻，我们看到了无数难忘的“泪目”瞬间，让无数中国网民频频刷屏。俄罗斯伊尔-76运输机满载而来，“硬核”援助低调实在；巴基斯坦倾囊相助，“铁杆兄弟”名不虚传；白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国最高层下令千里驰援，可谓德不孤，必有邻。这一切，中国人民不会忘记。

近期，中国国内疫情防控形势持续向好，本土确诊病例多日实现零增长。与此同时，国际疫情形势日趋严峻。截至3月26日，中国以外的100多个国家和地区累计确诊病例超过38万，累计死亡病例超过1.7万。其中，欧亚和南亚地区累计确诊约4000例，各国在疫情防控、医疗诊治方面面临着巨大压力，迫切希望学习借鉴中方的抗疫经验和成功做法。

分享中国经验 雪中送炭十九国

3月20日，中国外交部会同国家卫健委、海关总署等部门，同欧亚和南亚地区19个国家就新冠肺炎疫情防控问题举行网络视频会议。欧亚地区的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、乌克兰11国与南亚地区的印度、巴基斯坦、阿富汗、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国、马尔代夫、不丹8个国家，以及世界卫生组织驻有关国家代表共200余名高级官员、专家参加。

中科院院士、中国疾控中心主任高福，中国疾控中心首席流行病学专家吴尊友，北京大学第一医院呼吸和危重症科主任王广发，海关总署代表郑剑宁等专家和部门代表详细深入介绍了疫情发展趋势和特点以及中方在疫情防控、临床治疗、设施保障、海关检疫等方面的经验做法，并回答了外方提问。这是我同欧亚地区部分国家第二次举办视频交流会，但各方对此次会议仍十分重视，部分国家卫生部长或副部长亲率专家与会，各方专家共提出各类问题80多个，仅哈萨克斯坦一国便提出14个问题。中方专家用近4个小时详细介绍各种诊疗方案，认真细致地对所有问题予以解答。

参加会议的中方专家有的连续出席类似活动，有的同时战斗在抗疫第一线，尽管身心疲惫，但仍精神抖擞地出现在镜头前，准确、详尽地向外方讲解，耐心地回答每个提问，其高超的专业素养令人叹服。而各国代表全程认真、专注的与会态度同样令人印象深刻。

会后，各方纷纷感谢中方举办此次会议，积极评价中方专家毫无保留地介绍防疫经验。与会的哈萨克斯坦国家首席保健师叶斯玛加姆别托娃认为，举行此次会议对疫情形势日益严峻的欧亚国家是一场“及时雨”，对哈方和有关各国疫情防治工作将起到非常积极的作用。吉尔吉斯斯坦卫生部副部长伊萨科夫高度赞赏中方全面介绍抗疫经验，认为中方取得的重大成果为吉方有效应对疫情增添了信心。白俄罗斯、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚、摩尔多瓦等国代表感谢中方再次组织疫情防控经验交流活动。巴基斯坦国家卫生中心执行主任阿克拉姆少将表示，中国专家分享的经验令人赞叹，巴方受益匪浅；这些经验将对发展中国家乃至发达国家都有很大帮助。

展现中国担当 惠及民众二十亿

疫情发生以来，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国政府和人民付出巨大牺牲，采取了最全面、最彻底、最严格的防控举措，为世界人民抗击疫情赢得了宝贵时间。目前，中国境内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，取得了抗疫斗争的阶段性胜利，为世界各国打赢疫情阻击战增添了信心，作出了表率。

欧亚和南亚地区国家是我们同气连枝的好邻居、好朋友、好伙伴。上述国家人口众多，总和超过20亿，如果任凭疫情在欧亚、南亚国家蔓延，对地区和世界公共卫生安全造成的严重后果不堪设想。

疫情无情人有情。中方面向欧亚、南亚国家举办视频会议，推动各国跨越时空距离真诚对话，学习借鉴中方成功经验和成熟做法，为欧亚大陆国家人民生命福祉保驾护航。与此同时，中方还向欧亚和南亚地区国家及时及时通报疫情，提供多批医疗物资物资援助，多次分享疫情防控资料，悉心传授抗疫经验，并计划派出医疗队，全面提供抗疫支持。这是一个大国的胸襟与作为，是一个大国的承诺与使命，更是一个大国的责任与担当。

与会的乌兹别克斯坦卫生部长沙德曼诺夫表示，中国在短时间内取得抗击疫情的巨大成功，乌方深表钦佩。塔吉克斯坦卫生部副部长卡莫尔佐达认为，面对疫情，中国政府的快速反应和果断决策为其他国家争取了宝贵的窗口期。乌克兰卫生部副部长谢米沃洛斯表示，中方所取得的疫情防控成就，既得益于中国制度的优势，也是全体中国人民上下一心、团结奋斗的结果。阿富汗外交部副部长纳布认为，视频会议的举行是有关国家共同抗疫的重要一步，是中国朋友对阿人民提供全力帮助的生动体现。印度卫生部联秘维纳亚克指出，多国一同参会充分证明国际社会高度重视中方防疫经验。

倡导中国方案 共建命运共同体

正如习近平主席所说，病毒不分国界、不分种族，全人类只有共同努力，才能战而胜之；中方愿同各国一道，基于人类命运共同体理念，加强国际防疫合作，携手应对共同威胁和挑战，维护全球公共卫生安全。

人类是同呼吸、共命运、休戚与共的命运共同体，各国要秉持守望相助、同舟共济的精神，共同应新威胁新挑战。病毒没有国界，任何国家都不可置身事外。面对仍然四处肆虐的病毒，各国特别是一些主要大国要主动承担相应责任，旗帜鲜明地反对将抗疫斗争污名化、政治化，为国际防疫大局切实发挥积极作用。我们相信，各国只有继续坚持多边主义，共同推进疫情防控国际合作，携手打造人类卫生健康共同体，才能迎来抗击疫情的最终胜利。

（作者是国际问题观察员）

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