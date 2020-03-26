外交部:全力做好对海外中国公民尤其是留学人员的领事保护

新华社北京3月26日电（记者郑明达、熊丰）外交部副部长罗照辉26日在国新办新闻发布会上说，党和政府时刻挂念海外同胞的安危，外交部多次指示驻外使领馆积极主动开展工作，全力做好领事保护，帮助广大侨胞加强疫情应对和防护。他同时提醒留学人员和家长认真权衡利弊，就是否回国做出正确选择。

罗照辉表示，现在防输入工作是国内面临的首要任务。在目前输入的确诊病例中，90%的人员持中国护照，这90%人员中有40%是留学生。

“我们理解一些留学生急于回国的想法，但希望留学人员和家长认真权衡利弊，做出正确选择。”罗照辉说，最近一些驻外大使根据教育部等主管部门意见，多次就留学生回国问题做出回答。当前形势下，留在当地可以避免仓促回国引起交叉感染或因中转国家边控措施而中途受阻，也可避免对学业、签证可能产生后续影响，这也符合世卫组织专业建议。

罗照辉说，祖国永远是海外公民的坚强后盾，执政为民是中国政府的宗旨，留学生有困难找政府，是对政府的信任，也是政府的责任。他说，外交部多次指示驻外使领馆全力做好对海外中国公民尤其是留学人员的领事保护和疫情防护、帮扶，外交部和教育部将继续按照党中央、国务院有关要求和工作部署，关爱留学人员，为留学生服好务，解决实际困难。

罗照辉介绍了有关保护海外公民的四项具体举措：一是加强和驻在国政府沟通，敦促驻在国政府采取切实有效措施保障我们在当地华侨、留学生等的健康安全；二是和海外中国公民保持密切联系，及时了解他们的诉求和困难，指导大家加强自我防护；三是切实加大帮扶力度，协助海外同胞解决实际困难；四是关心关爱海外留学人员等特殊群体，切实维护其健康安全和正当权益。

“我们将密切跟踪形势，全力维护海外中国公民的健康与合法权益。”罗照辉说。

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