国家国际发展合作署：中国已对89个国家和4个国际组织实施抗疫援助

新华社北京3月26日电（记者郑明达、申铖）国家国际发展合作署副署长邓波清26日在国新办新闻发布会上说，目前已分4批组织实施对89个国家和4个国际组织的抗疫援助，现正在制订第5批援助实施方案。此次对外抗疫援助是新中国成立以来，援助时间最集中，涉及范围最广的一次紧急人道主义行动。

邓波清介绍，从援助对象看，既包括疫情较为严重的国家，也包括公共卫生体系和防疫能力较为薄弱的国家，还包括欧盟、非盟、东盟等国际组织；从地域分布看，中方向28个亚洲国家、16个欧洲国家、26个非洲国家、9个美洲国家、10个南太国家提供紧急援助；从援助方式看，包括医疗物资援助和医疗技术援助两种形式。

邓波清表示，中国在确定提供抗疫援助方案时，主要考虑以下几个方面的因素：第一，当地疫情的严重程度、当地医疗卫生条件和医疗物资缺乏程度。第二，有关国家向中方提出的具体援助需求。第三，中国政府自身所具备的能力。他表示，中方在充分保障国内抗疫工作需要的前提下，本着量力而行、尽力而为的原则，妥善制订援助工作方案。具体援助方案，包括物资的品种、数量、双方职责、任务分工等，由两国政府协商确定。

“对外提供物资援助也好，派遣医疗专家组也好，首先是要保证国内防控疫情的需要，因为做好国内的防控工作，实际上也是对全人类作出的贡献。”邓波清说，我国当前的抗疫工作面临的一项严峻挑战，就是境外输入的风险正在不断加大。我们向有关国家提供帮助，也是有利于国际社会抗击疫情的努力，降低我国境外输入的风险，巩固我们前一阶段来之不易的抗疫成果。

(责编：崔越、燕勐)