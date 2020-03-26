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综合消息:拉美新冠肺炎确诊病例超八千 多国加强抗疫力度

2020年03月26日15:59  来源：新华网
 

新华社布宜诺斯艾利斯3月25日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：截至当地时间25日，拉美地区新冠肺炎确诊病例数已经超过8000例，多国继续加强抗疫力度。

巴西25日新增病例232例，累计达2433例；新增死亡11例，累计死亡57例。巴西多个州的州长当天表示，将继续执行商场关闭、学校停课、居民减少外出等限制政策。

厄瓜多尔截至25日累计病例达1211例，死亡29例。厄瓜多尔总统莫雷诺宣布，从25日开始每日宵禁时间长达15小时，即每日14时至次日5时。厄全国大部分连锁超市将在每日13时之前关闭。在厄首都基多和第一大城市瓜亚基尔，军队出动军车在街头巡逻，并配合警察执行宵禁令。

智利25日新增病例220例，累计达1142例，死亡3例，治愈22例。智利政府当天宣布，从26日晚10时起，对圣地亚哥疫情严重的7个区的130万人口实施为期7天的强制隔离，全国学校持续停课至4月底。

阿根廷25日新增病例117例，创下单日确诊人数新高，累计病例达502例。阿根廷政府当日宣布，除非能够证明有特殊情况，暂停海外公民和有永久居留权的外国人入境阿根廷。此前，阿根廷已经暂停所有无永久居留权外国人入境。

墨西哥截至25日19时累计病例达475例，较前一日新增70例，创单日最大增幅。墨西哥总统洛佩斯当日要求公立及民营部门加强保护老年人，并宣布了向中小企业发放无息或低息贷款等措施。

哥伦比亚截至25日累计病例达470例。哥政府日前已颁布法令，自3月25日0时至4月13日0时，在全国强制实施居家隔离，禁止非必要人员及车辆出行，每个家庭可由1名成员外出购买食品、日用品、药品等生活必需品，或到银行、公证处等办理业务。

巴拉圭截至25日累计病例达41例。巴政府当天宣布，由于该国病例目前以输入性病例为主，政府在多个军事基地和私人医疗中心提供1600个床位，供近期入境人员隔离。

玻利维亚25日新增病例4例，累计病例32例。玻政府当天宣布，自3月26日至4月15日升级“全面隔离”措施，将全面封锁边境，除紧急就医外，不允许任何人出入境，仅允许每个家庭1人在周中外出采购1次，周末禁止出门。

巴拿马、秘鲁、多米尼加、乌拉圭、哥斯达黎加、委内瑞拉、古巴、洪都拉斯、牙买加、尼加拉瓜截至25日累计确诊病例数分别为558例、480例、392例、217例、201例、107例、57例、52例、25例、2例。（执笔记者：倪瑞捷；参与记者：周星竹、郝云甫、尹南、张笑然、吴昊、高春雨、赵焱、陈威华、张国英、苏津、范小林、徐烨、王瑛、林朝晖、许雷）

(责编：崔越、燕勐)
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