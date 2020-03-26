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通讯：一场跨越太平洋的视频会议——中拉携手抗疫的生动写照

2020年03月26日13:44  来源：新华网
 

新华社墨西哥城3月25日电 通讯：一场跨越太平洋的视频会议——中拉携手抗疫的生动写照

新华社记者

北京时间3月24日，中国同包括巴西在内的拉美和加勒比国家举行视频工作会议，就疫情防控开展交流。这场跨越太平洋的视频会议，是中拉携手抗击疫情、书写命运与共篇章的生动写照。

自2月底巴西报告拉美首例新冠肺炎确诊病例以来，北起墨西哥，南至阿根廷，疫情在拉美和加勒比地区迅速蔓延。截至目前，拉美地区新冠确诊病例总数已超7000例，其中巴西突破2000例，厄瓜多尔超过1000例。新冠疫情突如其来，需要及时有效应对。

中国在拉美和加勒比地区全部建交国及尼加拉瓜等25国近200余名官员和专家，以及世界卫生组织、联合国儿童基金会、泛美卫生组织、美洲开发银行等4个国际和地区组织代表参加了这次专家视频会议。

会上，拉美和加勒比国家与会人士结合自身国情，就科学预防、早期诊断、公共政策等频频提问，中方专家一一解答。记者看到，每逢中方专家讲解，参会的不少拉美专家和官员都在全神贯注做笔记，有的还举起手机拍摄演示文稿内容。

中方毫无保留地将抗疫的“中国经验”分享给与会人士——疾控、临床部门的专家介绍了新冠肺炎的病理以及中国在防控、救治、科研等方面所取得的最新进展；海关部门讲解了健康申报、联防联控、数据分析等口岸防控工作；民航部门介绍了航空公司新冠肺炎防控技术指南；社区专家介绍了工作人员和志愿者入户排查、日夜值守、为隔离人员提供爱心服务的做法和经验……

“疫情没有国界，世界各国是休戚与共的命运共同体。”智利卫生部副部长达萨对新华社记者说，如何快速及时诊断和锁定确诊病例的密切接触者，是智利当前面临的挑战，中国专家分享的临床经验和疫情预案对智利非常有帮助。

委内瑞拉卫生部副部长戈麦斯说，中国疫情防控的成功经验对拉美地区非常有益，委方将根据自身国情借鉴并实施这些举措，包括对机场、港口、医院、社区各环节加强管控等。

“中国及时快速地对疫情防控关键信息进行系统化梳理，并慷慨地与全世界分享，我们对此高度赞赏。”戈麦斯说。

除这场集体视频会议外，中方此前还与哥斯达黎加、巴拿马、阿根廷等拉美国家进行“一对一”视频连线会议，分享抗击新冠疫情的经验做法。

在这场抗疫斗争中，中方始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，及时同世卫组织和国际社会分享信息，积极回应各方关切，加强国际合作，共同努力防止疫情在世界扩散蔓延。

哥斯达黎加总统卡洛斯·阿尔瓦拉多日前在社交媒体上发文说：“哥斯达黎加感谢中国分享应对新冠肺炎的经验。国际对话与协调对于我们更好地应对这一新型病毒至关重要。”

厄瓜多尔国家高等研究院中国问题研究中心主任米尔顿·雷耶斯认为，中国同拉美和加勒比国家举行新冠肺炎疫情专家视频会议恰逢其时，将增强拉美国家打赢疫情阻击战的信心。

相知无远近，万里尚为邻。在全球抗疫的关键时刻，中国积极与拉美和加勒比国家分享经验，为拉美民众送来温暖和信心。一些拉美国家的华侨华人和中资企业也积极向当地捐赠物资，以具体行动诠释中拉携手抗疫、书写命运与共篇章的时代内涵。（参与记者：闫亮、陈威华、范小林、郝云甫、尹南、张笑然、徐烨、倪瑞捷、吴昊、高春雨）

(责编：崔越、燕勐)
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