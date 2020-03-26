美参议院通过2万亿美元财政刺激计划

新华社华盛顿3月25日电（记者许缘 高攀）美国国会参议院25日投票通过了2万亿美元财政刺激计划，以应对新冠肺炎疫情，防止美国经济陷入严重衰退。这也是美国历史上最大规模财政刺激计划。

当天，参议院以96票赞成、0票反对的投票结果通过了该计划。计划主要内容包括：向年收入不足7.5万美元的每个单身成人一次性最多发放1200美元，为年收入低于15万美元的每对夫妻最多支付2400美元，为每个孩子增加500美元；将失业救济金每周增加600美元，最多持续4个月；因疫情陷入困境的美国航空企业将获得250亿美元直接经济援助。

同时，该计划提议建立一个5000亿美元资金池，用于向受疫情影响的企业、州和城市发放贷款、提供贷款担保或投资；向小企业提供3500亿美元贷款，用于支付工资和福利；向医疗机构提供1117亿美元资金；为国家战略药品和医疗用品储备提供160亿美元资金等。

目前，该计划已提交美国众议院。预计众议院将在27日进行口头表决，以推动计划获得更快通过。在获得参众两院通过后，该计划将交由美国总统特朗普签署成为法律。

随着新冠肺炎疫情在美国快速蔓延，美国经济和金融市场受到重创，美国民众恐慌加剧。美国国会面临巨大压力，出台财政政策提振信心迫在眉睫，但两党谈判却几经波折，直至25日凌晨才达成协议。经过一天激烈辩论，参议院最终在接近26日凌晨时投票通过了该计划。

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