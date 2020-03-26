新华社华盛顿3月25日电 新闻分析：为何新冠肺炎男性病亡率高于女性

新华社记者谭晶晶

根据美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据，截至美国东部时间25日19时，新冠肺炎全球确诊病例已超过46.6万例，死亡病例超过2.1万例。

一些统计报告显示，新冠肺炎男性患者病亡率高于女性。比如根据意大利国家卫生研究所的数据，在2月21日至3月12日之间报告的13882例确诊病例中，男性占58%；在所有803例死亡病例中，男性占72%。新冠肺炎住院患者中，男性病亡率比女性高75%。究竟是什么原因导致这一现象？

新华社记者采访的专家表示，相关原因可能包括：抽烟、喝酒、熬夜等不良生活习惯使男性的肺部等器官更容易受损；男性有更多的潜在健康问题，比如高血压、心血管疾病、慢性肺病等；男女免疫系统也有差别，女性免疫系统更能抵抗病毒性感染。

首先，男性更可能有抽烟、喝酒、熬夜等不良生活习惯。美国俄克拉何马州呼吸与流行病中心免疫学家苏珊·科瓦茨在接受新华社记者采访时表示，吸烟、饮酒等生活习惯在男性中更常见，这使他们的肺部功能更容易受损伤，在被病毒感染时，肺部已有损伤者出现肺炎和其他并发症的概率更高。

根据意大利国家卫生研究所的数据，在新冠肺炎住院患者中，吸烟者需要进入重症监护室及使用呼吸机的概率是不吸烟者的两倍以上。

第二，专家表示，男性往往有更多的健康问题，比如高血压、心血管疾病、糖尿病和慢性肺病等。这些慢性病患者如果感染新冠病毒，可能出现并发症，加速病情恶化。

伦敦大学学院全球公共健康学教授莎拉·霍克斯说，男性出现慢性肺病和其他健康问题的比例更高，如果感染新冠病毒，这些因素会使他们的症状更严重，死亡概率也更高。

第三，女性免疫系统抵御病毒能力更强。美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼曾用严重急性呼吸综合征（SARS）冠状病毒和中东呼吸综合征（MERS）冠状病毒在小鼠身上做过试验。结果显示，各个年龄段的雄性小鼠都比雌性小鼠更容易被感染。

“这表明激素是影响病毒感染的一个重要因素。在我们从小鼠体内去除雌激素后，雌性小鼠和雄性小鼠对冠状病毒表现得同样敏感。”珀尔曼在接受新华社记者采访时说。

科瓦茨也说，女性的免疫系统更容易抵抗病毒性感染。“与男性相比，女性的免疫细胞在受病毒感染后会产生更高水平的干扰素，这是免疫系统的重要成分。干扰素会刺激产生一系列抗病毒的蛋白质，起到抑制病毒的作用。”

她表示，出现呼吸道病毒感染时，女性更强的干扰素产生能力使其受病毒感染和肺损伤的程度比男性更低。

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