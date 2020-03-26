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日本确诊病例增至1313例 东京都宣布面临严重局面

2020年03月26日13:18  来源：新华网
 

新华社东京3月26日电（记者华义）据日本广播协会（NHK）电视台统计，截至当地时间26日11时（北京时间26日10时），日本新冠肺炎累计确诊病例增至1313例。由于东京都病例增加，东京都知事小池百合子宣布当地现在面临疫情暴发的严重局面。

据统计，在日本25日新增的96例确诊病例中，东京都有41例。目前东京都确诊病例累计212例。小池百合子25日晚举行记者会，宣布当地现在面临疫情暴发的严重局面。她要求民众避免不必要、非紧急的外出，如疫情继续发展，将可能采取封城措施。在小池百合子呼吁民众尽量避免外出后，一些超市出现抢购生活必需品的情况。

截至目前，日本47个都道府县中已有41个出现确诊病例。日本厚生劳动省统计数据显示，截至25日，日本国内确诊病例中已有310例出院。据NHK电视台统计，截至26日11时，日本国内确诊病例中有45例死亡。

在“钻石公主”号邮轮的712例确诊病例中，已有597例出院，10例死亡。

据NHK电视台报道，日本26日可能将依法设置“政府对策本部”，如果疫情在全国急速蔓延，在满足一定条件时，日本首相安倍晋三可能发布“紧急事态宣言”。

日本厚生劳动省数据显示，截至25日，不包括“钻石公主”号邮轮人员，日本共对21266人进行了聚合酶链式反应（PCR）检测。日本从3月6日开始将这项检测纳入医疗保险，个人无需负担检测费用。但直至3月23日，日本平均每天检测样本的数量也只有约1400份。

据东京都政府统计，截至25日11时，不包括“钻石公主”号邮轮和从国外包机回国人员，东京都PCR检测总人数是2087人。而19日这一数字是1848人。

(责编：崔越、贾文婷)
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