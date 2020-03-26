新华社贝尔格莱德3月25日电 专访：相信塞尔维亚定能战胜疫情——访中国赴塞尔维亚抗疫医疗专家组

新华社记者石中玉

中国赴塞尔维亚抗疫医疗专家组专家24日在接受新华社记者专访时说，塞尔维亚的新冠肺炎疫情目前处于相对早期阶段，防控代价较小，相信在中国等的帮助下，通过采取严格措施，塞一定能够战胜新冠肺炎疫情。

由中国国家卫生健康委员会组建、广东省卫健委选派的中国专家组一行6人21日乘专机抵达塞尔维亚首都贝尔格莱德。专家组成员分别来自广东省疾控中心、广东省人民医院、中山大学附属第一医院、中山大学附属第三医院，涉及传染病防治、呼吸与危重症、感染、心理等专业。

连日来，专家组到访塞尔维亚军事医学院、塞尔维亚公共卫生研究所、塞尔维亚国家抗疫指挥部等研究和检测部门，与塞方专家交流并对当地疫情有了初步判断。

专家组组长、广东省疾控中心传染病预防控制所副所长彭志强告诉新华社记者：“我认为塞尔维亚目前还处在疫情相对早期阶段，这时候采取措施是最有效且代价最小的。如果采取比较严格的措施，很快可以把疫情控制下来。”

彭志强说，“塞尔维亚人口密度不是很大，这是最有利的条件”，但目前塞医疗机构存在检测范围小，检测人数不够的问题。

他表示，新冠肺炎临床特征不是非常明显，因此检测标准不能定得太严，否则就会漏掉一些病人。这些病人待在家中可能将病毒随时传给家人和朋友，导致第二代病例出现。

专家组成员、中山大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任郭禹标告诉新华社记者，目前塞尔维亚确诊病例数增长较快，且确诊比例较高，说明仍有不少病例没有筛查出来。

彭志强说：“我们现在的建议就是加强筛查。”

塞尔维亚卫生部25日公布的数据显示，塞尔维亚共对1161人进行了新冠病毒检测，确诊384人。总统武契奇日前宣布，经过和中国专家组商议，塞尔维亚决定采取大范围检测，覆盖更广泛人群。

但塞尔维亚还面临检测能力有限的问题。彭志强说，中方向塞方捐赠不少检测试剂盒，但塞全国目前仅有一家实验室可进行检测，每天最多能检测不到300例。他建议，塞尔维亚应在病例较多地区设立检测点，筛查出全部病例并尽快隔离，避免疫情时间拖得太长。

彭志强说，根据中国的防护方案和广东省的做法，“我们提出建议，希望他们能够把轻症病人送往定点医院治疗。其实这些病人不需要特别的治疗，他们只需要在医院待着就好。如果其中有些病人转为重症，可马上转到其他医院集中救治”。

郭禹标建议，塞尔维亚可以学习中国的经验，征用一些大型酒店用于隔离密切接触者或境外返回人员，既方便统一管理，也可以避免他们接触家人和朋友。

在中国专家组建议下，塞尔维亚24日开始着手把首都贝尔格莱德会展中心改建为一座拥有3000张床位的方舱医院，用于收治新冠肺炎患者。专家组成员24日参观了方舱医院建设。

彭志强对于塞尔维亚的高效行动和方舱医院的建设速度感到惊讶，认为塞方重视中国专家的建议，积极采用中国的一些防控经验。

彭志强说：“我觉得，中国方案和经验，会给塞尔维亚防控提供一些借鉴作用……我有信心，塞尔维亚在中国专家的帮助下，采取有力的措施，一定能够抗击新冠肺炎疫情，取得最后的胜利。”

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