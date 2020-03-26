世行和IMF号召为最贫穷国家提供债务减免应对疫情

新华社华盛顿3月25日电（记者高攀 熊茂伶）世界银行集团和国际货币基金组织（IMF）25日发表联合声明，号召二十国集团采取行动为最贫穷国家提供债务减免，以帮助这些国家应对新冠肺炎疫情。

声明说，新冠肺炎疫情可能对国际开发协会（IDA）国家产生严重的经济和社会影响。IDA国家涵盖了世界上四分之一的人口和世界三分之二的极端贫困人口。为此，世行和IMF号召所有官方双边债权国对请求债务延期的IDA国家暂停偿债要求，这将有助于IDA国家获得应对新冠肺炎疫情挑战所需的紧急流动性，并为评估每个国家在危机中受到的影响以及融资需求留出时间。

声明请二十国集团领导人同意世行和IMF开展这些评估，包括识别债务状况不可持续的国家，并起草一份官方双边债权人全面行动的提议，以应对IDA国家的融资和债务减免需求。世行和IMF将寻求在4月份举行的发展委员会会议上批准该协议。

声明指出，世行和IMF相信，在当前关头，为发展中国家提供全球性的债务减免以及向金融市场释放强有力的信号是至关重要的。国际社会将欢迎二十国集团对该行动号召的支持。

成立于1960年的国际开发协会是世行下属重要机构，主要负责向最贫困国家提供低息或无息贷款以及赠款来支持教育、基础设施、农业等领域。

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