新华社布鲁塞尔3月25日电 综述：欧洲疫情告急 各国多措应对

新华社记者

尽管欧洲国家普遍采取了严格的防控措施，但新冠肺炎疫情25日继续蔓延，多个国家新增确诊和死亡病例创新高。

截至25日，在欧洲疫情最为严重的意大利，累计新冠肺炎确诊病例74386例，累计死亡病例7503例；西班牙确诊47610例，死亡3434例；德国确诊31554例，死亡149例；法国确诊25233例，死亡1331例；荷兰确诊6412例，死亡356例；奥地利确诊5560例，死亡31例。

爱尔兰、波兰、罗马尼亚、芬兰、希腊、匈牙利、立陶宛、阿尔巴尼亚等国累计确诊病例虽刚刚突破或尚未达到1000，但一些迹象令人担忧。例如，25日确诊病例达1333例的卢森堡，全国人口只有60万；瑞典首都斯德哥尔摩过去24小时内死亡18例。

此外，一线医护人员的安全问题堪忧。意大利家庭医生联合会25日说，已有30名医生因感染新冠病毒去世。意大利高等卫生研究院的最新数据显示，截至24日，至少5760名意大利医护人员感染新冠病毒。在葡萄牙，近200名医护人员感染新冠病毒，医疗系统面临巨大挑战。

尽管防控措施不断升级，但欧洲疫情快速蔓延的势头远未得到遏制。罗马尼亚病毒学协会主席亚历山德鲁·拉菲拉25日说，未来两三周内，该国每日新增感染病例将超过1000例。德国麻醉与重症监护协会25日说，未来8到10天内将出现大量重症患者，但很难判断顶点将何时到来。

面对即将到来的疫情峰值，在全面升级防控措施的同时，欧洲多国吹响了救治“集结号”，力争最大程度挽回重症和危重症患者生命。

法国总统马克龙25日晚在视察疫情严重的上莱茵省的米卢斯野战医院时表示，将为所有医护人员提供一份特别奖金，并在疫情结束后加大对医院的投资。

意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰扎25日说，政府正不断努力从国外购买和组织生产防护设备，并将始终优先分发给一线的医护人员。

德国联邦议院25日通过法律为医疗机构和人员提供资金支持，其内容包括医院每增设一张重症病床可获得5万欧元补贴，医院因疫情推迟其他常规手术和诊疗造成的损失可从联邦财政中获得补偿等。

芬兰将着手增强全国各地ICU的储备和服务能力。政府23日宣布将动用战略性医院设备储备以弥补不足。

罗马尼亚为应对新冠疫情成立的战略传播小组23日发布命令，所有国立医院从24日起暂停非紧急的手术、治疗和诊断，非紧急的住院病人在48小时内完成出院。另外，罗军队已开始在布加勒斯特郊外建设野战医院，专门接治轻中度病人。

除保证医疗资源供给，很多欧洲国家也着手应对医护人员短缺问题。奥地利政府24日宣布将向护理领域投放1亿欧元救助资金，主要用于招聘人员和提高待遇，同时征召和调拨更多服民役人员从事基础护理工作。

为缓解医护人员不足，葡萄牙、爱尔兰、比利时、瑞典、阿尔巴尼亚等国或号召退休医护人员重返岗位，或呼吁志愿者参与抗疫，受到本国人员积极响应。（执笔记者：潘革平；参与记者：李洁、唐霁、陈晨、张毅荣、于涛、温新年、林惠芬、袁亮、章亚东、和苗、张琪、朱昊晨、张章、郭明芳、李晓鹏）

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