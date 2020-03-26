中国驻越南大使为在越中国留学生发放“健康包”

中国驻越南大使熊波为在越中国留学生发放“健康包”。（图片来源：中国驻越南大使馆）

人民网河内3月26日电（记者 刘刚）当地时间3月25日下午，中国驻越南大使熊波到越南河内社科人文大学看望在越学习的中国留学生代表，并发放装有口罩、消毒液、《新型冠状病毒肺炎健康教育手册》等防疫用品的“健康包”，向他们转达党和政府对海外学子的关怀，嘱咐在越留学生做好安全防护，安心学习。

熊波亲切询问了留学生当前在越学习生活情况并表示，当前全球新冠肺炎疫情快速扩散蔓延，以习近平同志为核心的党中央无时无刻不牵挂海外中国公民的健康安全。同学们远离祖国和亲人，今天我代表使馆也是代表祖国来看望大家，就是要把习近平总书记、把党和政府对海外学子的关心关爱传递给你们每一个人。熊波强调，面对疫情，祖国永远是你们的坚强后盾，驻越使馆永远是你们的家。大家遇到任何困难，请随时联系使馆，使馆将尽一切努力为你们排忧解难。

熊波说，这次突如其来的疫情是对中国，也是对世界各国治理体系和治理能力的一次“大考”，影响深远，建议同学们深入观察和思考。当前国内疫情防控形势持续向好。中国在疫情这场“大考”中交出出色答卷，充分证明了中国社会主义制度的优越性。随着全球疫情持续扩散，越南疫情防控也进入严防社区传播的新阶段，未来一个月是关键时期，越南党和政府正在全面加强防控措施。熊波介绍了疫情发生以来，驻越使馆为在越中国公民包括留学生提供服务的系列举措，强调使馆同越外交、教育、卫生等部门保持着密切沟通，要求越方采取切实有效措施，维护好在越中国公民特别是留学生的健康安全和正当合法权益。

熊波表示，面对疫情，大家要高度重视，也要避免恐慌，关键是要科学理性做好自我防护，让祖国和家人放心。希望在越学子密切关注越疫情动向和大使馆发布的有关信息，严格遵守当地政府的疫情防控规定，根据校方有关安排，减少不必要外出，避免参加聚集性活动，同时着眼长远、创新方式统筹兼顾好学业，并在积极投身这场抗疫斗争的过程中培养国际视野，增长见识，将来成为中越友好交流合作的桥梁和纽带。熊波强调，疫情阻击战需要全员参与，在此特殊时期，同学们加强防护，保护好自己，就是对中越两国抗击疫情作出的积极贡献。使馆将始终与你们在一起，请你们的家人放心。

留学生代表感谢熊波大使前来看望，表示切实感受到了党和政府对在越学子的重视和关怀，感受到祖国和大使馆就在身边，强调将配合使馆和校方，加强自我防护，安心学习，圆满完成学业，早日报效祖国。

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