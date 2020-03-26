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一带一路新闻合作联盟发出公开信倡议——

共筑抗疫防线 共建健康丝路

2020年03月26日11:26  来源：人民网-人民日报
 

本报北京3月25日电 “一带一路”新闻合作联盟秘书处25日在北京面向全球成员单位发出《共筑抗疫防线 共建健康丝路》公开信，倡议联盟成员单位积极发挥媒体作用，继续报道准确可靠的抗疫信息、多向公众传递团结和支持的信息、秉持媒体责任和人类道义，推动“一带一路”共建国家在这场全人类与病毒的斗争中风雨同舟、团结合作，最终共同战胜疫情。

公开信在“一带一路”新闻合作联盟网站以中、英、法、西、阿、俄六种语言版本发出，在联盟移动端平台以英文版本发出。公开信指出，疫情面前，没有任何一个国家能够独善其身。这场战斗再次证明，世界各国命运相联、休戚与共，人类社会本就是命运共同体。“一带一路”合作所强调的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢，既有未来长远性，也有现实紧迫性。

新冠肺炎疫情发生以来，“一带一路”新闻合作联盟理事单位、成员单位和参加“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的各国媒体予以高度关注，纷纷在报道中积极评价中国为防控疫情采取的果断有效举措，呼吁反对各种不实言论，促进疫情防控国际合作。

公开信希望联盟成员继续报道准确可靠的抗疫信息，共同打击谣言和虚假信息，真实、理性反映疫情变化和抗疫进程，为各国抗疫提供客观公正的舆论帮助，引导各国人民团结互助、科学应对。

公开信倡议联盟成员关注和报道世界各国守望相助、相互支持的故事，传递共同抗击疫情的暖新闻、正能量。

公开信呼吁联盟成员“捍卫生命的权利，肩负防控的担当，尊重奉献与牺牲，传递人民至上、生命至上的价值理念”。

“一带一路”新闻合作联盟于2019年4月23日在人民日报社举行首届理事会议。目前已有来自98个国家的205家媒体成为正式成员。人民日报社为联盟理事长单位。

(责编：杨牧、刘洁妍)
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