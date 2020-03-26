中国石油大庆塔木察格公司捐款助力蒙古国抗击疫情

3月25日，中石油大庆塔木察格公司向蒙古国副总理恩赫图布辛转交筹集款项。

人民网乌兰巴托3月25日电（记者霍文）25日，中石油大庆塔木察格公司总经理姜洪福代表该公司向蒙古国副总理、国家紧急情况委员会主席恩赫图布辛转交筹集的款项，助力蒙古国抗击疫情。中国驻蒙古国大使柴文睿、公使衔参赞杨庆东、经济商务参赞宋学军现场见证捐款，蒙副总理办公室主任赛因娜、中石油大庆塔木察格公司常务副总经理姜广彦等出席捐款仪式。

姜洪福表示，中蒙两国山水相连、感情深厚。为抗击疫情，中国石油大庆塔木察格有限责任公司牵头组织，公司及所属服务单位所有中方员工向蒙古国政府筹集抗击疫情专项资金，共计1.74169亿图格里克（约合44万元人民币）。

柴文睿表示，在中国人民抗击疫情的艰难时刻，蒙古国人民通过多种形式向中国伸出援手，支持中国抗击疫情，体现了中蒙两国是患难与共的真朋友。前不久，蒙古国出现了新冠肺炎输入确诊病例，中国政府和民间通过多种形式支持蒙古抗击疫情，中方首批援助蒙古的检测试剂、口罩、防护服等医疗物资将于明天运抵蒙古，后续援蒙物资正在筹集中；中国卫生健康委和蒙古国卫生部联合召开专家视频会议，向蒙方介绍中国最新诊疗方案和经验；在蒙中资企业积极动员，号召企业员工募捐款项，为蒙古国抗击疫情提供力所能及的帮助。中方相信，在双方共同努力下定能早日战胜这场疫情，两国关系经过疫情的洗礼会变得更加坚不可摧。

恩赫图布辛表示，中国是蒙古国出现疫情最早提供实实在在帮助的国家，视频会诊时中国一线专家详细介绍了最新诊疗方案，并向蒙方医务人员致以鼓励，这些宝贵经验为及时救治患者，保护一线医务人员生命安全提供了莫大帮助。此外，中国在蒙企业和商会已多次向蒙方捐款，中国的防疫物资也将于明天运抵蒙古，蒙方更加有信心战胜这次疫情。当前疫情虽然给两国贸易往来带来了一定影响，但是蒙古政府正在陆续恢复口岸矿产品运输，蒙方愿同中方就此保持沟通，加强口岸合作，做好运输人员和车辆防疫消毒工作，推动两国贸易往来早日恢复常态。

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